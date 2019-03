NEW ZERO GOD: Σάββατο 13 Απριλίου @ Lost N Found

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ οι NEW ZERO GOD θα παρουσιάσουν στο LOST N FOUND αποσπάσματα απο το νέο τους άλμπουμ CIRCUS OF TORTURED MELODIES το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες σε LP. Μεσα απο τα τραγούδια του τέταρτου αυτού άλμπουμ τους, οι NEW ZERO GOD παρουσιάζουν την πολυπλοκότητα της σημερινής ζωής αναζητώντας τις πηγές των νευρώσεων του συγχρονου ανθρώπου. Το βράδυ του Σαββάτου θα ανέβει στην σκηνή μαζί τους ως προσκεκλημένος και ο κιθαρίστας ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ.