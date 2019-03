NIGHTRAGE: Lyric video για το νέο single "Wolf To Man"

Μετά τα "The Damned" και "By Darkness Drawn" οι Nightrage έδωσαν στη δημοσιότητα το lyric video για το τρίτο τους single "Wolf To Man" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ. Η νέα δισκογραφική δουλειά των Ελληνοσουηδών τιτλοφορείται "Wolf To Man" και θα κυκλοφορήσει μέσω της Despotz Records στις 29 Μαρτίου 2019.