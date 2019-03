PERFECT MESS: Παρασκευή 19 Απριλίου @ An Club w/ Jacks Full και Tom Yosi

PERFECT MESS

Special guest: Jacks Full, Tom Yosi

19.04.2019

Perfect Mess

Jacks Full

Tom Yosi

Oι alternative grunge rockersέρχονται τηνμε μοναδικό σκοπό, να σπείρουν την ακαταστασία και να μας εκπλήξουν για ακόμη μία φορά με τα τραγούδια τους τα οποία επιμένουν να μεταδίδουν μηνύματα φωτεινά, κόντρα στο σκοτεινό τοπίο της εποχής!Συνένοχοι θα είναι οικαι ο!!DAMAGEFb event: https://www.facebook.com/events/311559786221016 Οι Perfect Mess είναι μια High Energy Rock μπάντα από τον Πύργο Ηλείας, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, που ιδρύθηκε το 2012 από τους: Σπήλιο Ηλιόπουλο (Vocals/Guitars), τον Σπήλιο Ηλιόπουλο (Dt) (Drums/Backing Vocals) και το Γιάννη Βόλλαρη (Bass/Backing Vocals), ενώ πρόσφατα ενσωματώθηκε στην μπάντα και ο Κώστας Διαμαντόπουλος (Guitars/Backing Vocals). Το ιδίωμά της κινείται από τον κλασσικό rock ήχο, μέχρι το grunge και το alternative metal με εμφανείς επιρροές και από fusion/funk, δημιουργώντας το υβρίδιο Progressive Grunge, όπως σκόπιμα η ίδια η μπάντα αρέσκεται να αποκαλεί.Τα μέλη της είναι ενεργά στην underground Ελληνική σκηνή από τα μέσα του ‘90 με συμμετοχές σε πληθώρα μουσικών σχημάτων.Μέσα στα χρόνια, η μπάντα δημιούργησε το δικό της ήχο και υλικό, και στα πλαίσια προώθησής του, έχει εμφανιστεί σε διάφορα φεστιβάλ και συναυλίες παίζοντας στο πλευρό καταξιωμένων Ελληνικών σχημάτων όπως οι Nightstalker, Planet of Zeus, 1000Mods, Puta Volcano, Despite Everything, Vodka Juniors και πολλών άλλων.Ως αποτέλεσμα, κυκλοφόρησε το debut άλμπουμ της και επίσημα, σε όλα τα ψηφιακά μουσικά μέσα στις 15 Δεκέμβρη του 2017.Ο δίσκος τιτλοφορείται με το όνομα του συγκροτήματος ‘Perfect Mess’, και περιέχει 8 κομμάτια συνολικής διάρκειας 50 λεπτών, συμπεριλαμβανομένου και του single της, “Broken Ladders” που αποτελεί και το πρώτο επίσημο videoclip της μπάντας. Όλο το εγχείρημα αποτελεί μια ανεξάρτητη αυτοχρηματοδοτούμενη παραγωγή.Το 2018 πραγματοποίησαν το πρώτο τους πανελλαδικό tour με τίτλο “Spread The Mess” όπου εμφανίστηκαν σε πόλεις όπως ο Πύργος, η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα και η Αθήνα, με αποκορύφωμα την εμφάνιση τους στα Χανιά στο “Chania Rock Festival 2018” στο πλευρό των Moonspell, Septic Flesh, H.E.A.T και U.D.O. Dirkschneider.Η έκπληξη που κρύβεται στις συνθέσεις των τραγουδιών και τα φωτεινά μηνύματα των στίχων κόντρα στο σκοτεινό τοπίο της εποχής, καθιστούν την μπάντα μη ακίνδυνη, ερχόμενη στο προσκήνιο για να προσδώσει μια άλλου είδους έκφραση πάνω σε δοκιμασμένα μέσα, έτοιμη να σπείρει την ακαταστασία και να υποδείξει τον ανταγωνισμό μεταξύ αρμονικού και χαοτικού, εξέλιξης και εντροπίας.Perfect MessWeb:E-mail: perfectmessofficial@gmail.comFacebook: https://www.facebook.com/PerfectMessBand/ Instagram: https://www.instagram.com/perfect_mess_official Twitter: https://twitter.com/perfect_mess_gr Youtube: http://www.youtube.com/c/PerfectMessBand Οι Jacks Full –Μιχάλης Απαρτόγλου φωνή/μπάσο, Νίκος Σπάθας κιθάρα, Βαγγέλης Καρδαμίτσης ντραμς είναι μια hard/heavy rock μπάντα που έρχεται από την Αθήνα.Το ομώνυμο ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2015 και δίνει μια πρώτη γεύση για το στυλ και τις επιρροές τους.Αυτή τη περίοδο είναι σε εξέλιξη ο δεύτερος δίσκος τους, o οποίος αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ταυτότητα της μπάντας. Όντας πιο ώριμοι μουσικά εμπλουτίζουν τον ήχο τους διατηρώντας τη rock βάση τους .Οι Jacks Full μπαίνουν Αll in στη hard/heavy rock σκηνή, μετρώντας ήδη πολλά live στο ενεργητικό τους και υπόσχονται ακόμα περισσότερα μεταφέροντας το vibe και την ενέργεια τους.Σκληρό ροκ από μια αληθινή μπάντα που γουστάρει πολύ αυτό που κάνει.Ο Tom Yosi αφού ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις των project “The Electric Church Sessions”, “Murder Ballads” και “Alive & Blue”, έρχεται αυτή την φορά στο Αν Club με την μπάντα του να παρουσιάσει ένα set βασισμένο επάνω σε δικές του, πρόσφατες συνθέσεις, ενώ δεν θα λείψουν και κομμάτια από την ψυχεδελική σκηνή του ’60, τα οποία χαρακτηρίζουν την αισθητική της Ηλεκτρικής Εκκλησίας, όπως ο ίδιος αγαπά να αποκαλεί.Κωνσταντίνος Ζέρβας – ΤύμπαναΒαγγέλης Οικονόμου – ΜπάσοΝίκος Κόρπας-Καμαριανός – Πλήκτρα