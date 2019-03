QUEENSRŸCHE: Τον Νοέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

THE EMPIRE STRIKES BACK

Οιεπιστρέφουν τον Νοέμβριο στην Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Σοκ και Δέος! “Queen of the Reich”, “Take Hold of the Flame”, “Screaming in Digital”, “Eyes of a Stranger”, “Walk in the Shadows”, “Empire”, “The Lady Whore Black”, “I Am I”, “I Don’t Believe in Love”… τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από τους ύμνους που έχουν γράψει οι Queensrÿche στην καριέρα τους. Τραγούδια που όχι απλά τους έκαναν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal αλλά και που ταυτόχρονα δημιούργησαν μία καινούργια σχολή, επηρεάζοντας αναρίθμητους μουσικούς σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως αν κάποιος αφαιρέσει τους Queensrÿche από την εξελικτική αλυσίδα αυτής της μουσικής, διαγράφει παράλληλα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της.36 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στη σκηνή και έχοντας περάσει μέσα από μία θύελλα ανακατατάξεων και αλλαγών, οι Queensrÿche σήμερα θυμίζουν τον παλιό καλό τους εαυτό και έχοντας ξεπεράσει όσα προβλήματα παρουσιάστηκαν, εμφανίζονται και πάλι ως ένα δημιουργικό, αυτόφωτο, ξεχωριστό συγκρότημα που παίζει φανταστικό προοδευτικό heavy metal και που τιμά με το παραπάνω το πλούσιο παρελθόν του. Αυτό θα δούμε και στις επερχόμενες συναυλίες: τραγούδια από τα πρώτα 5 albums ανακατεμένα με στιγμές από το παρόν τους και σίγουρα ένα μεγάλο απωθημένο των Ελλήνων οπαδών, το ν’ ακούσει ζωντανά τραγούδια όπως τα “Queen of the Reich” και “Take Hold of the Flame” επιτέλους θα πραγματοποιηθεί.Οι ρίζες των Queensrÿche εντοπίζονται στο Seattle των ΗΠΑ τo 1978 όταν ο κιθαρίστας Mike Wilton δημιούργησε το συγκρότημα Joker στο οποίο σύντομα προστέθηκε και ο έτερος κιθαρίστας Chris DeGarmo. Λίγο καιρό αργότερα τη σύνθεση του σχήματος ολοκλήρωσαν ο μπασίστας Eddie Jackson και ο drummer Scott Rockenfield, το σχήμα άλλαξε το όνομά του σε Cross and Faith και στη συνέχεια σε The Mob παίζοντας διασκευές σε τραγούδια των Iron Maiden, των Judas Priest και των Black Sabbath. Όταν τους προτάθηκε να παίξουν σε ένα τοπικό festival, ζήτησαν τη βοήθεια του τραγουδιστή μίας άλλης τοπικής μπάντας, των Babylon, ονόματι Geoff Tate, να τους βοηθήσει όπως και έγινε, αλλά ο Tate αποχώρησε μετά από λίγες εμφανίσεις γιατί δεν τον ενδιέφερε να παίζει διασκευές.Λίγο καιρό αργότερα ηχογράφησαν 4 δικά τους τραγούδια, τα “Queen of the Reich”, “Nightrider”, “Blinded” και “The Lady Wore Black”, και μιας και δεν είχαν τραγουδιστή, απευθύνθηκαν εκ νέου στον Tate ο οποίος πλέον τραγουδούσε στους Myth αλλά και πάλι δέχτηκε να τους βοηθήσει. Με τη βοήθεια των ιδιοκτητών Kim και Diana Harris ενός τοπικού δισκάδικου, του Easy Street Records, το συγκρότημα ολοκλήρωσε το demo του και μετά από μία αποθεωτική κριτική στο περιοδικό Kerrang!, το demo κυκλοφόρησε σε μορφή EP από τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, τη 206 Records.To EP έλαβε αποθεωτικές κριτικές και λίγο καιρό αργότερα οι Queensrÿche (όπως λέγονταν πλέον) υπέγραψαν παγκόσμιο συμβόλαιο με την ΕΜΙ η οποία και επανακυκλοφόρησε το EP. Tην επόμενη χρονιά, το 1984, το συγκρότημα ταξίδεψε στο Λονδίνo για να ηχογραφήσει το πρώτο του ολοκληρωμένο album με τον παραγωγό των Pink Floyd, James Guthrie. To album αυτό ήταν το “The Warning” που περιείχε μυθικά τραγούδια όπως τα “Take Hold of the Flame”, “Roads to Madness”, “Child of Fire”, κ.α.. Ο δίσκος γνώρισε επιτυχία και έδωσε στο συγκρότημα την πρώτη του παγκόσμια περιοδεία. Το 1986 οι Queensrÿche δίνουν στην ανθρωπότητα ένα από τα σημαντικότερα albums αυτής της μουσικής, το “Rage for Order”, έναv καλλιτεχνικό θρίαμβο, ένα ορόσημο προοδευτικής σκέψης που όχι άδικα περιγράφεται μέχρι και σήμερα ως ένας δίσκος πολύ μπροστά από την εποχή του.Το 1988 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για το σχήμα μιας και τότε κυκλοφόρησε το δίσκο “Operation: Mindcrime”, το, όπως όλοι συμφωνούν, «καλύτερο concept album στην ιστορία του heavy metal» όπου μέσα από μία ιστορία χειρισμού, έρωτα και εκμετάλλευσης, το σχήμα κατακρίνει τη διαχρονική διαφθορά, τα προσωπικά αδιέξοδα, και στο τέλος τη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο δίσκος ήταν μία επανάσταση για το heavy metal και δεν είναι τυχαίο ότι μνημονεύεται από πολλούς ως ένα από τα 10 σημαντικότερα metal albums όλων των εποχών. Δύο χρόνια αργότερα το συγκρότημα κυκλοφορεί ένα ακόμα σπουδαίο δισκογράφημα. Eίναι το “Empire” που τους μετατρέπει σε rock stars με τραγούδια όπως το “Jet City Woman” και το “Silent Lucidity” να μπαίνουν στο αμερικάνικο mainstream. O δίσκος πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα έχοντας σαν αποτέλεσμα μία ακόμα κυκλοφορία απόλυτα ενδοσκοπικού χαρακτήρα που βασικό της θέμα είναι το τίμημα της επιτυχίας. O δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 1994, έφερε τον τίτλο “Promised Land”, και μ’ αυτόv κλείνει η πρώτη κλασική περίοδος στην ιστορία του σχήματος.Το “Hear in the Now Frontier” του 1997 ήταν ένας δίσκος που απογοήτευσε τους οπαδούς του σχήματος. Mαλθακός και άτονος, κρίνεται ως ένα αποτυχημένο πείραμα που έβαλε το σχήμα σε μία μεγάλη περίοδο αναταραχών. Ο Chris DeGarmo αποχωρεί, και με νέο κιθαρίστα τoν Kelly Gray, το συγκρότημα κυκλοφορεί το album “Q2K” (1999) χωρίς και πάλι να ικανοποιήσει τους φίλους του οι οποίοι, όμως, ποτέ δεν σταμάτησαν να πιστεύουν σ’ αυτούς, ενώ το “Tribe” του 2003 είχε ορισμένες πολύ καλές στιγμές με τον DeGarmo να συνεισφέρει συνθετικά.Το 2006 κυκλοφορούν το “Operation: Mindcrime II”, μία προσπάθεια που προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα και η αλήθεια είναι πως περιείχε κάποια από τα καλύτερα τους τραγούδια εδώ και πολλά χρόνια. Το album “Take Cover” που περιείχε διασκευές δεν έκανε καμία αίσθηση, ενώ οι δίσκοι “American Soldier” (2009) και “Dedicated to Chaos” (2011) ήταν μάλλον το ναδίρ μίας σπουδαίας μπάντας που είχαν ως αποτέλεσμα την επεισοδιακή έξοδο του Tate από το συγκρότημα.Το 2013 ο εκπληκτικός τραγουδιστής Todd La Torre, ο οποίος είχε υπάρξει μέλος των Crimson Glory κάνοντας φανταστική δουλειά (ποιος μπορεί να ξεχάσει την εμφάνισή τους στην Ελλάδα;), έρχεται να πάρει τη θέση του Tate σ’ ένα από τα πιο απαιτητικά και δύσκολα καλέσματα αντικατάστασης που έγιναν ποτέ. O ερχομός του La Torre αρχικά αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία αλλά πολύ σύντομα έγινε κατανοητό πως αυτός θα ήταν ο άνθρωπος που θα βοηθούσε τους Queensrÿche να ξαναγίνουν το μεγάλο συγκρότημα που ήταν κάποτε, όπως κι έγινε. Άριστος τραγουδιστής και ολοκληρωμένος frontman, τραγουδάει στη σκηνή όλους τους ύμνους που ο Τate αρνούνταν να ερμηνεύσει, κι εμφύσησε και πάλι στο συγκρότημα την όρεξη και τη διάθεση να κάνει αυτό που πάντα ήξερε καλύτερα από οποιονδήποτε. Να παίξει το καλύτερο, προοδευτικό, μελωδικό metal.Με το δίσκο “Queensrÿche” (2013) το συγκρότημα κάνει την ολική επαναφορά δείχνοντας πως έχει ακόμα μέσα του πολλή μουσική και όρεξη για σπουδαία πράγματα. Το “Condition Hüman” (2015) ήταν μία ακόμα καλύτερη δουλειά που έδειξε πως το συγκρότημα έχει ανακτήσει κάθε ίχνος του μεγαλείου του, ενώ με το φετινό “The Verdict” όλοι συμφωνούν πως οι Queensrÿche του 2019 βρίσκονται στην καλύτερη και πιο δημιουργική φάση της καριέρας τους τα τελευταία 25 χρόνια.Αυτοί οι αναγεννημένοι, ολοζώντανοι Queensrÿche, το συγκρότημα-μύθος μαζί με όλα του τα κλασικά τραγούδια, θα επισκεφτεί την Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι οποίες αναμένεται να εξελιχθούν σε μία αποκάλυψη για τους οπαδούς του, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να τραγουδήσουν όλα τα κλασικά τραγούδια, αλλά να γίνουν και μάρτυρες της αναβίωσης ενός από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα όλων των εποχών. 