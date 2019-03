ROCK AROUND: Tank - Το μηχανοκίνητο άρμα του heavy metal

ROCK AROUND

TANK: ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ HEAVY METAL





από το Νίκο Καστανά





Tank - Filth Hounds of Hades

Tank - Power Of The Hunter

Tank - This Means War

Tank - Honour And Blood

Tank - Tank

Tank - Still At War

Tank - War Machine

Tank - War Nation

Tank - Valley Of Tears

'Νίκος Καστανάς' for bbr

Συγκροτήματα όπως οιδεν βγαίνουν κάθε μέρα. Παίζουν σημαντικούς ρόλους ο χρόνος και ο τόπος. Έτσι, σε μια εποχή που το Λονδίνο κλυδωνιζόταν από το punk και το heavy metal, o, πρώην μέλος τωνκαι οπαδός των, έστησε τη δική μπάντα με σκοπό να πορευτεί ανάμεσα στους δρόμους τωνκαι τωνκαι δεν αποδέχθηκε ποτέ την σχέση της με το New Wave Of British Heavy Metal. Κυρίες και κύριοι, τοσας παρουσιάζει τουςΟισχηματίστηκαν από τον μπασίστα και τραγουδιστή(11.07.1959) και τους αδερφούς, τονκαι τονστην κιθάρα και στα τύμπανα αντίστοιχα. Λίγο μετά το σχηματισμό τους, οικατάφεραν να αποκτήσουν ένα μικρό, αλλά σταθερό κοινό, παίζοντας ένα μηχανοκίνητο high energy ροκ στα βήματα των. Mε τον ίδιο τρόπο κατάφεραν επίσης να αποκτήσουν και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τηνΔύο χρόνια μετά το σχηματισμό τους, το 1982, οικάνουν το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία με το εξαιρετικό. Το άλμπουμ περιέχει μερικές από τις καλύτερες στιγμές τωνόπως τα, και τα πήγε πολύ καλά σε πωλήσεις. Η περιοδεία που ακολούθησε την προώθηση του άλμπουμ κορυφώθηκε με την εμφάνισή τους στις 27 Αυγούστου 1982 στο περίφημοΜε τον αέρα της πρόσφατης επιτυχίας, το γκρουπ μπήκε και ηχογράφησε ένα ακόμα άλμπουμ μέσα στο 1982, το οποίο κυκλοφόρησε με τον τίτλο “Power Of The Hunter” λίγο πριν το τέλος του έτους. Μέσα από το άλμπουμ αυτό ξεπήδηξαν τακαι το αγαπημένο. Δυστυχώς όμως για το γκρουπ, αν και το άλμπουμ δεν τα πήγε και άσχημα εμπορικά, ηχρεοκόπησε και οιβρέθηκαν ξεκρέμαστοι.Τελικά, βρίσκοντας στέγη στηκαι με την προσθήκη τουως δεύτερη κιθάρα στο γκρουπ, οιπροχώρησαν στην κυκλοφορία του “This Means War” (1983). Με το άλμπουμ αυτό οιπήγαν ένα βήμα παρά πέρα και πολλά από τα τραγούδια του ακούγονται μέχρι σήμερα. Μερικά παραδείγματα είναι τακαιΚι όμως, ενώ όλα πήγαιναν καλά μέχρι τότε, οι αδερφοίγια λόγους οι οποίοι δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι σήμερα (αλλά μάλλον έχουν να κάνουν με διάφορες καταχρήσεις) αποχώρησαν από το συγκρότημα. Οι εναπομείναντεςκαιαποφάσισαν να συνεχίσουν, και με τη βοήθεια τωνκαι, όχι μόνο στάθηκαν ξανά στα πόδια τους αλλά βγήκαν και σε περιοδεία στην Ευρώπη ως σαπόρτ στουςγια τηνΣτη συνέχεια οιμπήκαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το τέταρτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε με τον τίτλο(1984). Το αποτέλεσμα ήταν ένα άλμπουμ με περισσότερα metal χαρακτηριστικά και φοβερά κομμάτια όπως τοκαι τοΣτη συνέχεια οιθα κάνουν ένα μεγάλο διάλειμμα από τη δισκογραφία πραγματοποιώντας κυρίως ζωντανές εμφανίσεις. Το 1987 θα επιστρέψουν με το άλμπουμ. Το άλμπουμ έχει καλές στιγμές όπως τοή το, και η αλήθεια είναι ότι σε όσους άρεσε τοσίγουρα θα γοητευθούν από το άλμπουμ αυτό. Δυστυχώς όμως το άλμπουμ δεν κατάφερε να σταθεί εμπορικά και μετά από πολύ κόπο το συγκρότημα διαλύθηκε.Δέκα χρόνια μετά από τη διάλυση του συγκροτήματος, οιάρχισαν να ξανασμίγουν για διάφορες περιστασιακές εμφανίσεις. Αυτό τους έδωσε την αφορμή να επανασυνδεθούν και να κινηθούν πιο δυναμικά με τη σύνθεση: μπάσο/φωνητικά,: κιθάρες,: κιθάρες,: τύμπανα. Από την επανασύνδεση αυτή προέκυψε το άλμπουμ(2002). Ένα χρόνο αργότερα οι Tank θα επισκεπτούν την Αθήνα για συναυλίες στο, και εκεί θα έχω την τύχη να γνωρίσω τη θρυλική μπάντα από πολύ κοντά*. Δυστυχώς όμως η τύχη δεν θα σταθεί δίπλα στους. Το 2004 οθα διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο και θα αναγκαστεί να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.Κάτω από αυτές τις συνθήκες το μέλλον τωνήταν αβέβαιο, αλλά το 2008 το κιθαριστικό δίδυμο των, οικαιανάλαβαν να φέρουν τη μπάντα στη θέση που της άξιζε. Έτσι, με ένα νέο line up που συμπλήρωναν οι(x-) φωνητικά,στο μπάσο καιστα τύμπανα, κυκλοφόρησαν το Φθινόπωρο του 2010 το πολύ καλόΗ πολύ καλή υποδοχή που επιφυλάχθηκε στο άλμπουμ αυτό ώθησε το γκρουπ να μπει ξανά στο στούντιο και να ηχογραφήσει το. Ακούστε τακαικαι θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.Το 2015, με νέα σύνθεση, οιθα κυκλοφορήσουν το. Ένα καλό metal άλμπουμ με τη συνεισφορά τωνστα φωνητικά, και τουστα τύμπανα.Σήμερα, αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή το νέο τους άλμπουμ που θα ονομάζεται, κάτι που θα μπορούσε να περιγραφεί και ως ένα best of των, μιας και συμπυκνώνει σε ένα άλμπουμ 40 χρόνια ιστορίας. Θα περιμένουμε…*Τις εμφανίσεις τωνστην Αθήνα είχε κανονίσει μια παρέα ανθρώπων όπως οκαι ο