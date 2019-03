Rock Sound Night: Παρασκευή 5 Απριλίου @ ΙΛΙΟΝ plus

Παρασκευή 5 Απριλίου

Treep

Bad Lama

Epiphet of Mine

Dead Planet

Entrance 6

Doors 20:00 - Starts 21:00

Κοδριγκτώνος 17 & Πατησίων ( Πλησίον Πεδίον του Άρεως & Στ.Βικτώρια )

Treep είναι κάτι μεταξύ ταξιδιού (trip) και ανατριχίλας(creep). Σαν ιδέα δημιουργήθηκε το 2010 και αποτελείται από τρία μέλη με στόχο την σύγκρουση των επιρροών αυτών, κάτι μεταξύ των εγχώριων αγγλόφωνων post-punk συγκροτημάτων των προηγούμενων δεκαετιών με μία γεύση από noise στοιχεία.Ο χώρος αναφοράς τους είναι ένα παλιό πατάρι εργοστασίου παπουτσιών. Περιτριγυρισμένοι από παλιά μαγνητόφωνα και ταινίες σε κατάσταση αποσύνθεσης, συνομωτούν τις καινούριες μελωδίες που θα αυθυποβάλουν αθώα μυαλά στο να δεχτούν την παράνοια τους σαν μουσική.Facebook page:Soundcloud page: https://soundcloud.com/treep-gr ***Οιείναι μια stoner μπάντα απο την Αθήνα που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 και αποτελείται απο τους :Δημήτρης : Κιθάρα/ ΦωνήΔημήτρης ΚαραΠάνος : ΜπάσοΑχιλλέας : ΝτράμςFacebook page:***Οιείναι μια groove/metalcore μπάντα απ'την Νίκαια που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2016 με το όνομα NotFound.Σε βάθος χρόνου ασχόληθηκαν με δικές τους συνθέσεις αλλα με την αποχώρηση του ντραμερ τους ακολούθησε ενα διάλλειμα μισού έτους.Με την είσοδο του νέου ντραμερ όμως και αλλάζοντας το όνομα τους σε "Epithet Of Mine", άρχισαν μια πιο σοβαρή δουλειά με σκοπό την ολοκλήρωση του debut EP τους και την συμμετοχη τους σε περισσοτερα και μεγαλύτερα live.Facebook page:Instagram page:***Οιξεκίνησαν ως μαθητική μπάντα το 2015. Με αφορμή τη συγγραφή ενός κομματιού τους, το Roads Made Of Stone, η μπάντα ξεκίνησε τις εντατικές πρόβες για συνεχή συγγραφή νέων κομματιών.Οι πρώτες live τους εμφανίσεις έλαβαν χώρο σε διάφορες συναυλίες αλληλεγγύης που πραγματοποιούνταν ανεξάρτητα σε σχολεία ή σε μικρές τοπικές σκηνές από μαθητές.Στη συνέχεια πραγματοποίησαν εμφανίσεις σε μαγαζιά στην Αθήνα για ένα διάστημα κοντά ενός χρόνου, μέχρι που η μπάντα μπήκε σε ένα μεγάλο hiatus μετά την αποχώρηση του πρώτου της drummer. Μετά από σκληρή δουλειά σε πρόβες και μετά από μια νέα ηχογράφηση τεσσάρων κομματιών τους, στο The Music House Studio, που αποτελούν το νέο τους EP, οι Dead Planet πραγματοποιούν εμφανίσεις σε μαγαζιά της Αθήνας.YouTube channel:Facebook page:Instagram page:Bandcamp:Souncloud:powered by Patari Records ( https://www.facebook.com/patarirecords / )Full Moon Rock Store ( https://www.fullmoonstore.gr/ Fb event : https://www.facebook.com/events/2276301179254474 Treep/Bad Lama/Epiphet of Mine/Dead Planet -Friday 5th April