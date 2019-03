Σαν Σήμερα: 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Έξι χρόνια απο τον θάνατο του Clive Burr (Iron Maiden). Γενέθλια για τον Steve Harris ο οποίος κλείνει τα 63 του χρόνια αλλά και για τον Roy Khan (Kamelot/Conception ) που γίνεται 49. Οι Angel Witch κυκλοφορούν το ομώνυμο ντεμπούτο album τους, οι Nightrage, το "A New Disease Is Born" και οι Diamond Head το "Borrowed Time". Κυκλοφορία επίσης απο τους R.E.M. με το "Out Of Time".