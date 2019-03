SAVAGE MESSIAH: Video για το νέο κομμάτι "Under No Illusions"

"Demons" tracklist:

"Virtue Signal"

"What Dreams May Come"

"Heretic In The Modern World"

"Parachute"

"Under No Illusion"

"Down And Out"

"The Lights Are Going Out"

"The Bitter Truth"

"Until The Shadows Fall"

"Rise Then Fall"

"Steal The Faith in Me"









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.Στο πλαίσιο της προώθησης τουοι Βρετανοί heavy metallers θα κάνουν τρία release shows στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα κάνουν περιοδεία μαζί με τουςτον Μάιο και τον Ιούνιο.