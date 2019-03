Sober On Tuxedos, Ρόδες United: Παρασκευή 19 Απριλίου @ Ίλιον Plus

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Sober On Tuxedos

***Οι λατρεμένοι του ελληνικού κοινού,, επανέρχονται στα μουσικά δρώμενα και πιο συγκεκριμένα στη σκηνή του Ίλιον Plus, με σκοπό να ταρακουνήσουν την πόλη υπό τους ήχους του Heavy Rock και Southern Metal τους.Η ιστορία τους ξεκινά το 2009, όταν και ρίχτηκαν με τη μία στις ζωντανές εμφανίσεις, πράγμα που άλλωστε αποτελεί και προτεραιότητά τους. Το ντεμπούτο τους, "Welcome to the Liquor Store" κυκλοφόρησε το 2016 από την Music Links Knowledge και επιβεβαίωσε ότι το ηλεκτρισμένο alternative / heavy rock / stoner μουσικό κράμα των Sober on Tuxedos δεν ήταν μόνο βαρύ και γκρουβάτο, αλλά και ξεχωριστό, φέροντας τη σφραγίδα των επιρροών τους, αλλά χαράζοντας ταυτόχρονα έναν δικό του μοναδικό δρόμο. Την έναρξη αυτού του νέου κύκλου για το σχήμα, διαδέχτηκαν οι πρώτες διακρίσεις, με το παρθενικό τους αυτό πόνημα να σκαρφαλώνει στη θέση 35 του top 75 των charts της IFPI.Έχουν εμφανιστεί σε εγχώρια festivals μεγάλης αναγνωρισιμότητας,αλλά και σε one-off εμφανίσεις, τόσο στην Αθήνα, όσο και την υπόλοιπη επικράτεια, στο πλευρό των Nighstalker, 1000mods , Need , Mother Of MIllions και Potergeist, μεταξύ άλλων. Επιπλέον στα τέλη του Νοεμβρίου του 2016 διοργάνωσαν το δικό τους Sober Fest γνωρίζοντας μάλιστα ιδιαίτερη ανταπόκριση από το κοινό και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως αποτελούν μία ανήσυχη και αναβράζουσα δύναμη που δεν επαναπαύεται.Ένα χρόνο μετά από το sold out τους στο Ιλιον Plus το οποίο ξεπέρασε κάθε προσδοκία από την προσέλευση του κόσμου και ετοιμάζοντας το δεύτερό τους album το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει περί τον Οκτώβριο του 2019, επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος την Παρασκευή στις 19 Απριλίου και θα φέρουν μαζί τους όλα εκείνα τα στοιχεία που θα έχουν ως τελεολογία, ένα δυναμικό και παθιασμένο rock show σε αφθονία!Band’s Links:FB: www.facebook.com/soberontuxedos / Instagram: www.instagram.com/soberontuxedos You Tube: www.youtube.com/watch?v=9BGTF3bGP9U