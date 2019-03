Vodka Juniors, Bad Movies, The Answer?: Πέμπτη 18 Απριλίου @ Λέσχη Κομοτηναίων

Made Of Stone Productions, Underdogs & rockmadness present:Λέσχη Κομοτηναίων (Βενιζέλου 52, Κομοτηνή)Πέμπτη 18 Απριλίου 2019Πόρτες: 20:30***ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:• Προπώληση:• Ταμείο:ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:• Λέσχη Κομοτηναίων• ΟΧΤΩ• Grendel Metal Record Store• Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/periodeia/vodka-juniors-bad-movies/***fb event: www.facebook.com/events/2215165328600573 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη επιστροφή τωνστο πραγματικό τους σπίτι, το δρόμο. αυτή τη φορά με εξαιρετική παρέα τους Θεσσαλονικείς πανκρόκερς. Από πέρσι και οι 2 μπάντες δεν άφησαν σε ησυχία Ελλάδα, Ευρώπη, Φεστιβάλ και τώρα μετά από αμέτρητα χιλιόμετρα επιστρέφουν μαζί.Η φετινή λοιπόν συνάντηση που περιμέναμε πολύ καιρό και επιτέλους γίνεται πραγματικότητα αναμένεται ιστορική. Από τις 11 ως και τις 22 Απριλίου οι ελληνικές πόλεις θα πλημμυρίσουν με ιδρώτα, punk rock, κιθάρες σε ένα μεγάλο πάρτυ που θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Παρέα με τα καλύτερα παιδιά της κάθε πόλης...Μαζί τους εδώ οι εκρηκτικοί. Πλέον στις αποσκευές και την φαρέτρα τους η κυκλοφορία σε βινύλιο του ολοκαίνουριου άλμπουμ "...And It's Already Tomorrow" (B-otherside records / Aza Records)