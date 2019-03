WHITESNAKE: Ακούστε το νέο κομμάτι "Trouble Is Your Middle Name"

"Flesh & Blood" tracklist:

01. Good To See You Again

02. Gonna Be Alright

03. Shut Up & Kiss Me

04. Hey You (You Make Me Rock)

05. Always & Forever

06. When I Think of You (Color Me Blue)

07. Trouble Is Your Middle Name

08. Flesh & Blood

09. Well I Never

10. Heart Of Stone

11. Get Up

12. After All

13. Sands Of Time









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τοαπο το επερχόμενο άλμπουμπου αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΜέσα απο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά της θρυλικής μπάντας έχουμε επίσης ακούσει τομέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.