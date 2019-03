ΧΑΤ ΤΡΙΚ, THE ANSWER?: Παρασκευή 19 Απριλίου @ Αλεξανδρούπολη

Live Αλεξανδρούπολη Opening Act:Πόρτες: 21:00ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:• Προπώληση:• Ταμείο:ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:AlterEgo LeCafe AtomiqueKetseris Optic StoresVintage Music StoreΗ Γειτονιά μουfb event: www.facebook.com/events/2300670096874029 ΧΑΤ ΤΡΙΚ (Official) το καταραμένο τρίο που φτιάχτηκε στη Θεσσαλονίκη και εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζεται και πάλι να δράσει, αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη. Μπάσο κιθάρα ντραμς και δυο φωνές, πάνκ ροκ στα καλύτερά του από μια ροκ εν ρολ συμμορία που εδώ και 14 χρόνια τραβάει τον δικό της αυτοκαταστροφικό δρόμο σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμα της.Μαζί τους για ακόμη μια φορά μετά την απίστευτη παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη οι εκρηκτικοί The Answer? - greek band. Πλέον στις αποσκευές και την φαρέτρα τους η κυκλοφορία σε βινύλιο του ολοκαίνουριου άλμπουμ "...And It's Already Tomorrow" (B-otherside records / Aza Records)Σιριλο ερχόμαστε!!!