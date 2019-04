AMON AMARTH: Το video του "Crack the Sky" απο το επερχόμενο άλμπουμ

"Berserker" tracklist:

"Fafner's Gold"

"Crack The Sky"

"Mjolner, Hammer Of Thor"

"Shield Wall"

"Valkyria"

"Raven's Flight"

"Ironside"

"The Berserker At Stamford Bridge"

"We Can Set Our Sails"

"When Once Again"

"Wings Of Eagles"

"Into The Dark"









Οιπαρουσίασαν το video τουαπο το επερχόμενο νέο άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΑπο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά των Σουηδών έχουμε επίσης ακούσει τομέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.