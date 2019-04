CULT OF THE AMPS vol. II: Οι ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων

CULT OF THE AMPS vol. II

featuring:

LAST RIZLA

OKWAHO

SPINELESS

BREEDING THE SHADOWS





Σάββατο 6 Απριλίου, An Club (Σολωμού 13-15, Εξάρχεια)

Είσοδος: 7€





Ώρες εμφάνισης:

19:30 Doors open

20:30 – 21:05 Breeding the Shadows

21:20 – 22:00 Spineless

22:15 – 23:00 Okwaho

23:15 – 00:15 Last Rizla





Παραπατώντας ανάμεσα στον sludge, τον ψυχεδελικό και τον punk ήχο, οι Last Rizla είναι γνωστοί για τις ιδρωμένες, βρωμερές, εξαιρετικά δυνατές, αλλά απρόσμενα καθαρτικές ζωντανές τους εμφανίσεις και την τάση τους να πειραματίζονται με ποικιλόμορφα μουσικά ιδιώματα, όπως το dub και το noise.Αποτελώντας μέρος της αθηναϊκής underground σκηνής, οι Last Rizla υιοθετούν την DIY αισθητική, καθώς κυκλοφορούν τη μουσική τους μέσω της δικής τους εταιρίας Fuzz Ink. Records, σχεδιάζουν και τυπώνουν τα εξώφυλλά τους, και κλείνουν μόνοι τις συναυλίες και περιοδείες τους.Όλα ξεκίνησαν το 2003 σε ένα υπόγειο 2Χ3, με punk rock και Red Hot διασκευές, ενώ η ιδέα των Last Rizla ξεπήδησε περίπου το 2006 σε ένα προβάδικο και εξελίχθηκε στο νησί της Σύρου. Το 2008 οι Last Rizla πραγματοποίησαν την πρώτη τους συναυλία, ενώ τον Οκτώβριο του 2009 κυκλοφόρησαν μόνοι τους το ομώνυμο πρώτο τους demo, για να ακολουθήσει το 2011 η μετεγκατάστασή τους στον Πειραιά.Το 2012, ηχογράφησαν το “Seamen”, το οποίο κυκλοφόρησε εντέλει το 2014, παρουσιάζοντας έναν πιο βαρύ instrumental ήχο που έτυχε θερμής υποδοχής. Το 2014, οι Last Rizla καλωσόρισαν τον Σταύρο των Sadhus στα φωνητικά και έκτοτε περιοδεύουν ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη, σε αχαρτογράφητα και ηχητικά εξασθενημένα μέρη.Το 2017, κυκλοφόρησαν το 10” single “KLS9532”, ενώ λίγο μετά ήρθε η παρθενική τους ευρωπαϊκή περιοδεία “Creative Dentistry Tour”.Ακολούθησε το “Rampant Hair Growth Tour” τον Ιούνιο του 2018, όπως και η κυκλοφορία της συλλογής “Jazz on Bones, Vol. 1” από τις Fuzz Ink Records και Roufa Records, ενώ τον Νοέμβριο του 2018 σειρά πήρε η τελευταία ως τώρα δισκογραφική απόπειρα των Last Rizla, με τίτλο “Mount Machine”, η οποία συνοδεύτηκε από το “Chasing Rabbits Tour”.Παρά τη θεωρούμενη ως σκοτεινή μουσική τους, είναι εξαιρετικοί τύποι με αχαλίνωτη αγάπη για τα αυγά. Last Rizla είναι ο Γρηγόρης, ο Choko, ο Κωστής και ο Σταύρος.Press:“They are beautifully loud in every sense of the word. This isn’t an unnecessary kind of noise; what Last Rizla create is a post-punk/hardcore sound played to sludge rock styles.”- The Cauterizer - https://cauteriserblog.wordpress.com/2017/05/15/last-rizla-kls9532-single-review “[…] the riff slowing and repeating, the fine stench of doom filling the nostrils, the last minute filled with chaotic guitar exuberance, backed by a hammering home through sludge abandon.”- Ninehertz - https://www.ninehertz.co.uk/viewitem/4865 “[…] remarkable shit.”- Downtuned Mag - http://www.downtunedmag.com/2017/05/quick-fixes-last-rizla-kls9532.html“Dobili smo ogromnu količinu energije, artikulisane buke, besa i znoja sa bine u kojoj je prednjačio omaleni, dežmekasti kosijaner sa vidnim nedostatkom vlasišta sa prednje strane glave.”- Helly Cherry - http://www.hellycherry.com/2018/12/last-rizla-casillas.html Οι Okwaho (λύκος στη γλώσσα των Μοϊκανών) δημιουργήθηκαν το 2013 με έδρα την Αθήνα από τον Γιώργο (κιθάρα, φωνή) και τον Μπάμπη (μπάσο), ενώ το σχήμα ολοκληρώθηκε το 2014 με την προσθήκη του Αντρέα (τύμπανα).Ο ήχος τους είναι ένα μείγμα doom, sludge και stoner με κοινωνικοπολιτικό και ενίοτε πιο προσωπικό στίχο. Τον Σεπτέμβρη του 2015 ηχογράφησαν το πρώτο τους demo και για τα επόμενα δύο χρόνια επικεντρώθηκαν στις ζωντανές εμφανίσεις.Τον Φεβρουάριο του 2017 μπήκαν ξανά στο στούντιο και μέσα σε 4 μέρες ηχογράφησαν εννέα κομμάτια, εκ των οποίων τα εφτά κατέληξαν και στην πρώτη, full-length, αυτοχρηματοδοτούμενη κυκλοφορία τους. Τον Μάρτη του 2018 έγινε η ψηφιακή κυκλοφορία του δίσκου και τον Νοέμβρη βγήκε σε CD, σε μια, πρωτότυπη όσο και ακραία, χειροποίητη συσκευασία από… γυαλόχαρτο! Τραχύ πράμα! Κάπου στο ενδιάμεσο κυκλοφόρησαν το πρώτο τους βίντεο, για το κομμάτι “God of Gold”.Οι Okwaho συνέθεσαν τη μουσική για την πρώτη metal θεατρική παράσταση στην Ελλάδα, στην οποία συμπρωταγωνίστησαν τον Φλεβάρη του ’19 παίζοντας live, ενώ το υλικό αυτό θα αποτελέσει και τον δεύτερο δίσκο της μπάντας. Ταυτόχρονα, εμφανίζονται και σε επιλεγμένες συναυλίες.Μερικές κριτικές στον ηλεκτρονικό Τύπο (Αμερική, Ισπανία, Ελλάδα):Οι Spineless, προσωπικό project της Χρύσας Τσαλταμπάση (ex-National Pornographic), κυκλοφόρησαν το πολυσυλλεκτικό “Speaking of Chaos and Relative Peace” τον Φεβρουάριο του 2018.Σκληρό και σκοτεινό, με ήχο που μεταφέρεται από doom/drone σε ηλεκτρονικό ambient, το πρώτο άλμπουμ των Spineless αντλεί συνθέσεις από τις χρονικές περιόδους 2004-2013 και 2016.Οι Breeding The Shadows δημιουργήθηκαν το φθινόπωρο του 2017. Πρόκειται για μια τετραμελή μπάντα με γυναικεία φωνητικά, η οποία προέκυψε ως ανάγκη εξερεύνησης του sludge, doom αλλά και του post-metal ήχου· της μουσικής, γενικότερα. Της συνείδησης και του πώς αυτή αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται τη μουσική, ειδικότερα - πότε μεγαλώνοντας και πότε μικραίνοντας τις σκιές, πότε επιλέγοντας το σκοτάδι και πότε το φως.Το πρώτο τους EP αναμένεται να επιλέξει το φως σύντομα, οι ίδιοι αμφιταλαντεύονται.Νατάσα Κούμη (φωνητικά)Άλεξ Φ. (κιθάρα)Θάνος (μπάσο)Θ. Κοπούλ (τύμπανα)*************************Περισσότερες πληροφορίες: