THE HOLLYWOOD VAMPIRES: Νέο άλμπουμ τον Ιούνιο. Ακούστε το "Who’s Laughing Now"

"Rise" t racklist:

01. I Want My Now

02. Good People Are Hard To Find

03. Who’s Laughing Now

04. How The Glass Fell

05. The Boogieman Surprise

06. Welcome To Bushwackers (feat. Jeff Beck & John Waters)

07. The Wrong Bandage

08. You Can’t Put Your Arms Around A Memory

09. Git From Round Me

10. Heroes

11. A Pitiful Beauty

12. New Threat

13. Mr. Spider

14. We Gotta Rise

15. People Who Died

16. Congratulations









Οιανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά της μπάντας τωνκαιτιτλοφορείταικαι παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το πρώτο single,, μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.Toπεριέχει εκτός των άλλων και τρις διασκευές στα),) και), και συμμετέχουν ως guests οικαιΗ κυκλοφορία του άλμπουμ έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τις