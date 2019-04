HYPNOTIC NAUSEA: Κυριακή 12 Μαΐου @ Death Disco w/ God In A Cone

Say No Productions proudly presents

Hypnotic Nausea

live @ Death Disco (Ωγύγου 16, Ψυρρή, Αθήνα)

Opening act: God in a cone





Κυριακή 12 Μαΐου

Πόρτες: 20:30

Εισιτήριο: 8€

Προπώληση: Vinyl Monster (Καραολή Δημητρίου 14, Χαλάνδρι, Αθήνα)

Η πρώτη συναυλία τωνa μετά την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου 2ου album τους, με ένα 90λεπτο set με κομμάτια από την δισκογραφία της μπάντας. Μαζί τους οιBios:Η μπάντα δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2013 και έχει συμμετάσχει σε αρκετά live και φεστιβάλ δίπλα σε μπάντες όπως οι Crippled Black Phoenix, Duel, Yawning Man, Sasquatch, Planet of Zeus, Poem, 1000Mods, Mother of Millions, Void Droid, Tuber, Need, SiXForNinE, Gus G, 3Fold Pain, Godsleep κ.α.Με εμμονή στον αναλογικό ήχο και έχοντας ως καλλιτεχνικό αυτοσκοπό τη δημιουργία επιβλητικών ηχοτοπίων και συναισθηματικά φορτισμένης ατμόσφαιρας, οι Hypnotic Nausea δεν χάνουν ευκαιρία να ανεβαίνουν σε stages σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελληνικής επικράτειας.Το 2015 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο concept album τους ΄΄Hypnosis΄΄, παρουσιάζοντας ένα κράμα ηλεκτρικής riffολογίας και ηλεκτρονικών στοιχείων κάτω από ένα σαουντρακικό πρίσμα. Κάθε κομμάτι του Hypnosis παραλληλίζεται με ένα από τα στάδια της ύπνωσης, με σκοπό την ενδελεχή εσωτερική ανασκόπηση του ατόμου και την ψυχική του ίαση από την υπνωτισμένη κοινωνία που το ''μόλυνε''.Στις αρχές του 2019 κυκλοφορούν μέσω της Ikaros Records το δεύτερο concept album τους ΄΄The Death of All Religions΄΄, εστιάζοντας στους τρόπους που λειτουργεί η οργανωμένη θρησκεία στα πλαίσια μιας κοινωνίας που δεν έχει αναπτύξει τις κατάλληλες άμυνες ώστε να αποφύγει την πνευματική υποδούλωση.Το γκρουπ δημιουργηθηκε το 2016 ως solo project και μέχρι σήμερα αρέσκεται στο ανακαλύπτει και να πειραματίζεται σε ένα μεγάλο εύρος μουσικών ειδών (Rock, Metal, Electro, Coldwave). Έχει δώσει το παρόν σε αρκετά live events ανοίγοντας για συγκροτήματα όπως οι Igorrr, Superpuma, One Man Drop, 7-odds, 4lt, Breath After Coma, Still Falling, Cook Ray's Gone και Blame Canada.Με την υποστήριξη τηςΧορηγός επικοινωνίας: ΜεταδεύτεροFB Event: https://www.facebook.com/events/328096537905354 Poster art created by GMonkey Cartoon