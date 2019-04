ISLA FORTUNA, KOSMOGONIA, JESSICA’S THEME BAND: Σάββατο 18 Μαΐου @ Remedy Live Club

Η Angels PR Music Promotion παρουσιάζει..





ISLA FORTUNA, KOSMOGONIA, JESSICA’S THEME BAND live @ REMEDY LIVE CLUB (Σάββατο 18 Μαΐου 2019)

Ώρες εμφάνισης:

ISLA FORTUNA

KOSMOGONIA

JESSICA’S THEME BAND

Οιεπισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα, έχοντας ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στις αποσκευές τους.Η μπάντα από την Κύπρο που καταφέρνει να αναμειγνύει με μοναδικό τρόπο τα blues, το prog rock και το desert rock, έρχεται στη χώρα μας για να αποδείξει για ποιο λόγο προκάλεσε ήδη ενδιαφέρον στους κύκλους τους με τη συγκεκριμένη δουλειά!Μαζί τους, οιπου ανέβασαν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών στο death-folk ύφος που καταπιάνονται και το άλμπουμ τους αναμένεται με ιδιαίτερη προσδοκία!Το live ανοίγουν οι ιστορικοί, μια rock μπάντα που έχει δεκαετίες στη σκηνή και μάλιστα ετοιμάζονται σύντομα να κυκλοφορήσουν το δεύτερο τους άλμπουμ!Είσοδος:με μπίρα ή κρασίDoors open: 20:0021:00-21:4022:00-22:4023:00 – 00:30Οισυστάθηκαν το καλοκαίρι του 2013, με σκοπό τη σύνθεση και εκτέλεση δικής τους μουσικής.Η μπάντα επιδιώκει την επικοινωνία του δικού της μοναδικού χρώματος και γούστου, τα οποία συνδυάζουν rock riffs, ψυχεδελικά και ατμοσφαιρικά στοιχεία, και αναδεικνύονται μέσω της διαφορετικότητας των επιρροών τους, όπως blues, progressive rock, desert rock, trip hop και πολλών άλλων.Πολλές φορές, η μουσική των Isla Fortuna συνδυάζει παλιά και καινούργια μουσικά στοιχεία, μέσω συνεχούς πειραματισμού στην σύνθεση και τον ήχο.Εξ΄αρχής του σχήματος και μέχρι σήμερα, τα τρία μέλη παρέμειναν αφοσιωμένα στη δημιουργία αυθεντικής μουσικής, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες ζούσαν και οι τρεις σε διαφορετικές πόλεις, ακόμη και χώρες, μεταξύ Κύπρου και Βρετανίας, μη έχοντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της μπάντας. Παρ’ όλα αυτά, οι Isla Fortuna συνέχισαν να υφίστανται και να επεξεργάζονται τον ήχο τους.Η πρώτη ζωντανή εμφάνιση της μπάντας έγινε το καλοκαίρι του 2015 στο φεστιβάλ Into the Limbo, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη ψυχεδελική μουσική, όπου και παρουσιάστηκαν τα πρώτα κομμάτια του Verity. Ακολούθησαν αρκετές ζωντανές εμφανίσεις στην περίοδο 2015 - 2016, με ντόπιες μπάντες στην Κύπρο. Τον Ιανουάριο του 2017, οι Isla Fortuna εμφανίστηκαν μαζί με τους 1000mods στην πόλη τους, Λάρνακα, αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια.Η μπάντα συνέχισε να αναπτύσσει τον ήχο της και να γράφει καινούριο υλικό. Κατά το τέλος του 2017, οι Isla Fortuna ηχογράφησαν το πρώτο τους δίσκο που ονομάζεται ‘Verity’ και περιέχει 8 κομμάτια.Το Verity κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2018 και η μπάντα εμφανίστηκε μαζί με τους ‘The Great Machine’ και στο φεστιβάλ ‘Power of the Night’. Η παρουσίαση του δίσκου έγινε στη Λάρνακα το Σεπτέμβριο του 2018, και στη Λευκωσία το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου.Οι Isla Fortuna συνεχίζουν να γράφουν νέο υλικό και να εμφανίζονται ζωντανά. Η μπάντα οραματίζεται να παίξει στην Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ ένα δεύτερο άλμπουμ είναι στα σχέδιά τους.Τα μέλη της μπάντας είναι:Νικόλας Φούρναρης – Μπάσο, ΦωνητικάΛυκούργος Ξενοφώντος – ΚιθάραΣτέφανος Ηλιόπουλος – Τύμπανα===============Οιείναι ένα Ελληνικό Μέταλ συγκρότημα επηρεασμένο από τα Φολκ και μελωδικά ντεθ στοιχεία του είδους . Η ιστορία τους ξεκινά το 2015 γνωρίζοντας την μέταλ σκηνή ερμηνεύοντας στο είδος της Θρας μέταλ . Το καλοκαίρι του 2017 η ιδεολογία τους άλλαξε, μετατρέποντάς τους σε μια Παγανιστική – Φολκ Μελωδική Ντεθ Μέταλ φιγούρα της μουσικής σκηνής . Το ξεκίνημά τους έγινε με την κυκλοφορία ενός Single τραγουδιού, το οποίο ονομάζεται Τριήρης ( Triiris ) .Το 2019 μετά από 1 χρόνο σύνθεσης, ξεκίνησαν την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου, με θέμα την μυθολογία και την αρχαία ιστορία, παρουσιάζοντάς τα με πληθώρα συναισθημάτων και με δυναμισμό. Σας προετοιμάζουν για τον επερχόμενο τους δίσκο με την κυκλοφορία ενός τραγουδιού με την ονομασία “ Elysian Fields “ .Στόχοι των “ Kosmogonia “ είναι οι συχνές ζωντανές εμφανίσεις και η δημιουργία μουσικής για τους λάτρεις του είδους και όχι μόνο. Θέλουν ο κόσμος να γνωρίσει και να αγαπήσει το είδος της Παγανιστικής - Φολκ, τόσο όσο και την Μελωδική Ντεθ Μέταλ σε όλον τον κόσμο.===============Οιείναι ένα rock group, το οποίο δημιουργήθηκε το 1989 από τον Δημήτρη Καραχοντζίτη (κιθάρες), τον Νίκο Αγάθο (κιθάρες), Γιάννη Γκουδούλα( μπάσο-φωνή) και τον Στάθη Παπαδάτο (ντραμς). Διαλήθηκε το 1994 και ξαναδημιουργήθηκε το 2013 με την προσθήκη δυο νέων μελων – του Αντώνη Λίναρη στα ντράμς,( ο οποίος αργότερα αποχώρησε) και του Διονύση Κασκούρα (μπάσο) .Οι μουσικές τους επιρροές προέρχονται κυρίως από το Αμερικάνικο Southern Rock και γενικότερα από την Αμερικανική και Βρετανική rock και blues μουσική. Group όπως οι Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, AC/DC, Thin Lizzy, Chickenfoot, αλλά και οι Bad Company, Pink Floyd, Gary Moore, έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο στη μουσική ταυτότητα των Jessica’s Theme Band, οι οποίοι έχουν καταφέρει να φτιάξουν και να δατηρήσουν τον δικό τους μοναδικό ήχο.Παράλληλα με τις live εμφανίσεις ανά την Ελλαδα τη δεκαετία του ’90, οι Jessica’s Theme Band κερδίζουν και το βραβείο του «Γκρουπ Της Χρονιάς» τον Ιούνιο του 1991 στην εκπομπή της τότε ΕΤ2 «Στο ρυθμό της νεολαίας».Η 1η τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Matter Of Time”, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2014, και αποτυπώνει τις μουσικές επιρροές του γκρουπ. Οι στίχοι αποτελούν προσωπικές εμπειρίες και έτσι το αποτέλεσμα που «βγαίνει προς τα έξω» ειναι αυθεντικό.Σε διάφορες περιόδους το group έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο Γιάννης Δρόλαπας (Μουσικές Ταξιαρχίες, Diesel), Παύλος Αλεξίου (Socrates) και άλλους.Αυτή την περίοδο, ηχογραφούν το 2ο album τους, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.