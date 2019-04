Metal Howling Festival: Κυριακή 7 Απριλίου @ Second Skin

LINE UP:

Το πρώτοείναι γεγονός. Το νέο «μωρό» της μεταλλικής μας οικογένειας, έρχεται να προστεθεί στο μουσικό γίγνεσθαι της πόλης μας, ευελπιστώντας με την υποστήριξη και την αγάπη όλων μας, να μεγαλώσει, ν’ ανδρωθεί και κάθε χρόνο να του κάνουμε «γενέθλια» παρέα, παρακολουθώντας το να εξελίσσεται συνεχώς σε κάτι καλύτερο, σε κάτι μεγαλύτερο, που θα συνεισφέρει τα μέγιστα στο εγχώριο Heavy Metal στερέωμα….. Τηνστην σκηνή του(Δαμοκλέους 8, Γκάζι) θα βρεθούν τέσσερις Αθηναϊκές μπάντες για να μας ταρακουνήσουν για τα καλά και να φωνάξουμε όλοι μαζί: Long Live Metal!!!!!18:30: Doors Open19:00-19:35:19:50-20:30:20:45-21:45:22:00-23:30:Οι Aherusia είναι το πιο γνωστό και επιτυχημένο Folk/Black Metal ελληνικό συγκρότημα. Με την μουσική τους να χαρακτηρίζεται από την χρήση της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής και του προ-Γρηγοριανού ευρωπαϊκού folk, οι Aherusia έχουν επεκταθεί, και στο θέατρο, με την παρουσίαση μουσικών παραστάσεων βασισμένων στο μουσικό/στιχουργικό concept των δίσκων τους.Έχουν κυκλοφορήσει τα:Whispers Of Moon EP 1999,And The Tides Shall Reveal The Traces 2009,As I Cross The Seas Of My Soul 2013,Prometheus: Seven Principles On How To Be Invincible 2017,Οι Aherusia θα εμφανιστούν στο stage με την χορωδία τους παρουσιάζοντας ένα special set list, βασισμένο σε τραγούδια που έχουν εκτελεστεί ελάχιστες φορές ζωντανά, σε δύο διασκευές έκπληξη και σε δύο τραγούδια από τον 4ο πολυαναμενόμενο δίσκο τους: «NOCTOC~An Answer?».Οι Desert Near The End προϋπήρχαν αρκετά χρόνια στην σκηνή με άλλο όνομα και κάποιες μικροδιαφορές στο line up τους, ενώ επίσημα ιδρύθηκαν το 2009 και κινούνται στο χώρο του Extreme Power/Thrash Metal, αποτελώντας την γέφυρα που συνδέει δυο διαφορετικά μουσικά ρεύματα της σκηνής. Το όνομα του συγκροτήματος συνδέεται άμεσα με την ιστορία, όπως αυτή εξελίσσεται μέσα απ’ όλες τις δισκογραφικές τους κυκλοφορίες, ενός ανθρώπου που αναζητά τον πραγματικό δικό του «Ήλιο», το φώς του οποίου τον καθοδηγεί και τον τυφλώνει ταυτόχρονα, σ’ ένα «εσωτερικό» ταξίδι, το οποίο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλη την ανθρωπότητα.Έχουν κυκλοφορήσει τα:A Crimson Dawn 2011,Hunt For The Sun 2014,Theater Of War 2016,ενώ ο αναμενόμενος 4ο δίσκος τους «Of Fire And Stars» θα κυκλοφορήσει επισήμως στις 22/03/2019, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε ζωντανά επιλογές για πρώτη φορά…..Οι Thelemite είναι μια Heavy Μetal μπάντα από την Αθήνα, που συνδυάζει κλασσικό και μοντέρνο metal με βαριά riff, πολυφωνικά ρεφρέν, και σκοτεινή αισθητική!Έχουν κυκλοφορήσει:Slave To Desire 2013Light 2014 (Digital EP)2015-2019: Συνεχίζουν να παρουσιάζουν τη μουσική τους με νέα τραγούδια, βίντεο και lyric videos, πιο metal από ποτέ, υποστηρίζοντας το νέο τους δίσκο "Thelemism" με ανανεωμένη σύνθεση, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην χρονιά…..Η μεγάλη διαφοροποίηση των Όχεντρα από τις υπόλοιπες thrash metal μπάντες της σκηνής, είναι η χρήση ελληνόφωνου στίχου στις συνθέσεις τους. Δημιουργήθηκαν το 2012 και αυτή την περίοδο ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο μεγάλης διάρκειας, από τον οποίο έχουν ανέβει ήδη τρία κομμάτια στο YouTube, ενώ στο Metal Howling fest. θα ακούσουμε όλα τους τα τραγούδια.Έχουν κυκλοφορήσει:Ιερά Νόσος EP 2015.Γενική Είσοδος:Αποκλειστική προπώληση εισιτηρίων:Fullmoon Store Rock Street Fashion(Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια 10678, τηλ: 210-3821441 & Νορμανού 7, Μοναστηράκι 10555, τηλ: 211-710 9314) και την ημέρα του φεστιβάλ στο ταμείο του Second Skin Club (Δαμοκλέους 8, Γκάζι) (website: https://secondskinclub.gr / & facebook: www.facebook.com/secondskinclubathens /)Διοργάνωση:Ονειρα Απο Χρωμιο Και ΒινυλιοΣτοιχεία Επικοινωνίας: Σταμάτης ΜπούρδοςΤηλ:6945-967449 // e-mail: stamatis7@hol.gr // fb: https://www.facebook.com/bourdos.stamatis