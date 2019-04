MOTIONLESS IN WHITE: Νέο άλμπουμ τον Ιούνιο. Ακούστε τα "Disguise" και "Brand New Numb"

Οι Motionless In White ανακοίνωσαν την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο "Disguise" η οποία θα κυκλοφορήσει μέσω της Roadrunner Records στις 7 Ιουνίου. Παράλληλα το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα δύο κομμάτια απο την επικείμενη κυκλοφορία, το ομότιτλο "Disguise" και το "Brand New Numb", τα οποία μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.





"Disguise" tracklist:

"Disguise"

"Headache"

""

"Thoughts & Prayers"

"Legacy"

"Undead Ahead 2: The Tale Of The Midnight Ride"

"Holding On To Smoke"

"Another Life"

"Broadcasting From Beyond The Grave: Death Inc."

"Brand New Numb"

"Catharsis"