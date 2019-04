Οι HOLOCAUST στο Chania Rock Festival

Chania Rock Festival

(5-6 Ιουλίου 2019, Χανιά)

Παρασκευή 5 Ιουλίου

Σάββατο 6 Ιουλίου

είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί για το, που θα γίνει το διήμεροστην πόλη των Χανίων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε ένα ακόμη όνομα που θα εμφανιστεί τοκαι δεν είναι άλλο από τους θρύλους του NWOBHM κινήματος, τους Σκοτσέζους!!!Το ντεμπούτο τους, “The nightcomers”, που κυκλοφόρησε το 1981, θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κι επιδραστικούς δίσκους του New Wave Of British Heavy Metal κι όχι άδικα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι METALLICA, στο EP τους, “The $5.98 Garage days re-revisited”, το 1987, διασκεύασαν το “Small hours” μέσα απ’ αυτόν τον δίσκο, ενώ ο ντράμερ τους, Lars Ulrich, συμπεριέλαβε το “Death or glory” στη διάσημη συλλογή “New Wave Of British Heavy Metal ’79 Revisited”, την οποία είχε επιληφθεί εξ ολοκλήρου ο ίδιος και ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος, Geoff Barton.Τραγούδια των HOLOCAUST όμως, δεν έχουν διασκευάσει μόνο οι METALLICA. Το πιο γνωστό, ίσως, τραγούδι του γκρουπ, το “Heavy Metal Mania”, το έχουν διασκευάσει οι GAMMA RAY στο κορυφαίο άλμπουμ της καριέρας τους, το “Land of the free”, όπως άλλωστε και το “Death or glory” στο EP “Master of confusion”. Το “Death or glory”, διασκεύασαν και οι κορυφαίοι deathsters SIX FEET UNDER. Ποιος ο λόγος που αναφέρουμε όλα αυτά; Μα φυσικά, για να δείξουμε το μέγεθος της επιρροής των HOLOCAUST, σε ολόκληρο το φάσμα της σκληρής μουσικής.Οι HOLOCAUST παραμένουν εξαιρετικά ενεργοί ως τις μέρες μας, κυκλοφορώντας δίσκους ως τρίο πλέον, σε ύφος πολύ πιο μοντέρνο, αποδεικνύοντας ότι δεν επαναπαύονται στις δάφνες του παρελθόντος, αλλά ψάχνονται και είναι δημιουργικοί όσο ελάχιστα σχήματα της εποχής τους. Ένα είναι βέβαιο μόνο. Το Σάββατο 6 Ιουλίου, όλοι θα μαζευτούμε να τραγουδήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχή μας τους στίχους:“I've got Heavy Metal Music in my blood,And I'd like to get it to you if I could.”Τα εισιτήρια διημέρου κοστίζουν 55 ευρώ ενώ τα ημερήσια 35 ευρώ και διατίθενται ηλεκτρονικά στο: https://www.chaniarockfestival.gr/en/tickets Φυσικά σημεία πώλησης:No Remorse Records (Αθήνα)Sirens Records (Αθήνα)Nathan’s Saloon (Αθήνα)Avalon Rock Pub Chania (Χανιά)Bar 53 (Χανιά)Route 66 Rock Bar Heraklion (Ηράκλειο)Dark Tales (Ηράκλειο)Πολυτεχνείο Καφέ Μπαρ (Ηράκλειο)Chaplin’s Pub Café (Ρέθυμνο)Το line-up του φεστιβάλ, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής:(Φινλανδία)(Γερμανία)(Ελλάδα)(ΗΠΑ - Γερμανία)(Ελλάδα)(Σκοτία)(Τυνησία)(Ακολουθεί το αρχικό Δελτίο Τύπου με τα υπόλοιπα σχήματα που έχουν ανακοινωθεί)Είναι τεράστια η υπερηφάνεια, με την οποία ανακοινώνουμε πως το Σάββατο 6 Ιουλίου, θα ανέβουν στη σκηνή του Chania Rock Festival, για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη χώρα μας και σε αποκλειστική εμφάνιση για το 2019, οι DEMONS & WIZARDS!!! Το συγκρότημα που αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας δύο από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών στο χώρο της heavy metal μουσικής για τη χώρα μας. Του Hansi Kursch, τραγουδιστή και ηγέτη των Γερμανών βάρδων, BLIND GUARDIAN (που ήταν οι headliners το 2017 στο CRF) και του Jon Schaffer, κιθαρίστα, συνθέτη και αδιαμφισβήτητου αρχηγού των Αμερικάνων ICED EARTH.Οι DEMONS & WIZARDS, βρίσκονται ήδη στο στούντιο αυτόν τον καιρό, ηχογραφώντας τον τρίτο τους δίσκο, που θα διαδεχτεί το ομώνυμο άλμπουμ του 2000 και το “Touched by the crimson king” του 2005, ύστερα από 13 χρόνια παύσης. Οι μοναδικές συναυλίες που είχαν δώσει, ήταν το 2000 και ήταν μετρημένες στα δάχτυλα των χεριών. Για το 2019, έχουν ανακοινώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών, κυρίως σε μεγάλα φεστιβάλ, στις υψηλότερες θέσεις του billing, έχοντας μεταξύ των άλλων και αποκλειστική εμφάνιση σε γερμανικό φεστιβάλ στο Wacken Open Air που είναι sold out από την πρώτη μέρα ανακοίνωσής του!!!Ο Kursch με τον Schaffer και τα συγκροτήματά τους, έχουν δώσει δεκάδες sold out συναυλίες στη χώρα μας, έχουν πουλήσει δεκάδες χιλιάδες δίσκους, όμως ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουν εμφανιστεί μαζί, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους πολυάριθμούς οπαδούς όχι μόνο των DEMONS & WIZARDS, αλλά και σ’ αυτούς των BLIND GUARDIAN και ICED EARTH.Το σχήμα, πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο δίσκο των URIAH HEEP και συνδυάζει τις σκοτεινές μελωδίες των ICED EARTH και τα δυναμικά φωνητικά των BLIND GUARDIAN, με τον ιδεατό τρόπο, όπως επίσης και τις αντίστοιχες θεματολογίες των γκρουπ αυτών. Ως DEMONS & WIZARDS, έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας μόνο για συνεντεύξεις και αυτόγραφα, δημιουργώντας το αδιαχώρητο και προκαλώντας πανζουρλισμό. Οι λεπτομέρειες του δίσκου και πρώτα δείγματα της δουλειάς τους, αναμένονται αργότερα μέσα στο 2019.Την Παρασκευή 5 Ιουλίου, θα εμφανιστεί στα Χανιά, μία πραγματική ντίβα της rock μουσικής, με λαμπρή καριέρα, που τραγουδά με την ίδια άνεση heavy metal και όπερα. Η Tarja, μία από τις πιο δημοφιλείς περσόνες στη rock μουσική, έρχεται να ξεσηκώσει το Chania Rock Festival και να μας καθηλώσει με τη μαγική της φωνή.Η Tarja Turunen, Φιλανδικής καταγωγής, είναι πολλά περισσότερα από μία απλή τραγουδίστρια. Αρχικά έγινε γνωστή μέσα από το κορυφαίο symphonic metal συγκρότημα όλων των εποχών, τους NIGHTWISH, όπου ήταν ιδρυτικό μέλος και τραγούδησε στους πέντε πρώτους, μνημειώδεις δίσκους τους κι αρκετά εκατομμύρια πωλήσεων, αποχώρησε με επεισοδιακό τρόπο από το σχήμα, αναγκάζοντας τον ηγέτη του να δηλώσει ότι ψάχνει μία εντελώς διαφορετική τραγουδίστρια, αφού γνωρίζει πως δεν πρόκειται να βρει δεύτερη σαν εκείνη. Η σόλο καριέρα της, με το γκρουπ που φέρει το όνομά της, TARJA, τη βρίσκει να είναι πλέον η βασική συνθέτης των τραγουδιών και να ξεφεύγει από τα στεγανά του heavy metal, χωρίς βέβαια να το αποκηρύσσει. Απλά το συνοδεύει με αρκετά pop στοιχεία και περισσότερη opera.Πέρα από το γεγονός ότι είναι μία τραγουδίστρια με αξιοθαύμαστο εύρος φωνής (τρεις οκτάβες), η προσωπικότητά της είναι τεράστιας εμβέλειας. Δίχως να παραβλέπουμε τις εξαιρετικές σπουδές της, η Tarja είναι μία καλλιτέχνιδα – έμβλημα για τη χώρα της και τη Σκανδιναβία γενικότερα. Είναι σίγουρα η πιο επιδραστική και πιο αναγνωρίσιμη τραγουδίστρια για ολόκληρο το ιδίωμα του συμφωνικού metal με γυναικεία φωνητικά. Στη χώρα της, απολαμβάνει status σούπερ σταρ. Έχει κληθεί στο προεδρικό Μέγαρο για να γιορτάσει την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Φιλανδίας το 2003 και το 2007 έχει τραγουδήσει για την ίδια επέτειο, τον εθνικό ύμνο της χώρας. Λίγα χρόνια πριν, ήταν η κεντρική τραγουδίστρια στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, με την παρουσία πάλι του Πρωθυπουργού της χώρας και ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση. Έχει τραγουδήσει μέχρι και στον αποχαιρετιστήριο αγώνα της διάσημης Γερμανίδας πυγμάχου, Regina Halmich, ενώ έχει υπάρξει star coach στη Φιλανδική version του τηλεπαιχνιδιού για τουλάχιστον δύο σεζόν “The Voice” (κάπου εδώ κάντε και τις αντίστοιχες συγκρίσεις με το δικό μας)…Καλλιτέχνις με απίστευτες δυνατότητες, τεράστιο κατάλογο τραγουδιών, γεμάτη δημιουργικές ανησυχίες, μεγάλη βάση οπαδών, σαγηνευτική παρουσία, δυναμική περσόνα και πάντα με εκπληκτικούς μουσικούς που την πλαισιώνουν. Αν μπορούμε να ρισκάρουμε μία πρόβλεψη, η εμφάνισή της, θα είναι από τις πιο σημαδιακές που έχουν περάσει από το Chania Rock Festival.Το διήμερο 5-6 Ιουλίου 2019, αναμένεται καυτό όχι μόνο εξαιτίας του καιρού, αλλά και συναυλιακά. Μετά την Tarja και τους DEMONS & WIZARDS, στο Chania Rock Festival, έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε τους κορυφαίους Έλληνες metallers, ROTTING CHRIST, για το Σάββατο 6 Ιουλίου!!!Μιλάμε για το κορυφαίο διαχρονικά εγχώριο metal σχήμα, που ιδρύθηκε το 1987 και συνεχίζει αδιάλειπτα την καριέρα του διευρύνοντας τη φήμη και το fan base του, χρόνο με τον χρόνο, έχοντας παίξει περισσότερες από 1200 συναυλίες κυριολεκτικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, από τη Νότια Αμερική μέχρι και τη Μέση Ανατολή και σχεδόν σε όλα τα μεγάλα, διεθνή ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Με 12 δίσκους στο ενεργητικό τους, πάμπολλα single/EP και το νέο τους άλμπουμ, “The heretics”, οι ROTTING CHRIST είναι βέβαιο πως θα ξεσηκώσουν το κοινό του Chania Rock Festival.Από τους πρωτοστάτες αυτού που ονομάζουμε “Hellenic black metal”, με τα “Thy mighty contract”, “Non serviam” και “Triarchy of the lost lovers”, έγιναν ένα από τα πρώτα ελληνικά σχήματα που υπέγραψαν συμβόλαιο με μεγάλη, ξένη δισκογραφική εταιρία, τη Century Media (το “Triarchy…” είχε κυκλοφορήσει απ’ αυτήν) κι αφού πειραματίστηκαν αρκετά με τον ήχο τους, μέχρι και το 2004, ήρθε το “Theogonia” που προκάλεσε… κοσμογονία. Ένα νέο είδος ξεπήδησε. Ένα είδος που είναι το σήμα-κατατεθέν των ROTTING CHRIST, το οποίο θα περιγράφαμε ως “dark extreme metal” και το οποίο εξελίχθηκε με τα επόμενα τρία άλμπουμ, “Aealo”, “Κατά τον Δαίμονα εαυτού” και “Rituals”, κάνοντάς τους ένα από τα πιο αξιοσέβαστα ονόματα διεθνώς στον extreme metal χώρο και προσφέροντάς τους έναν τρομακτικά μεγάλο σεβασμό απ’ όλη τη metal κοινότητα.Στην Ελλάδα, κάθε εμφάνισή τους, προκαλεί ντελίριο ενθουσιασμού και το γκρουπ απολαμβάνει ένα status ανάμεσα στη «θεοποίηση» και το απόλυτο respect. Ο δε ηγέτης τους, Σάκης Τόλης, είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο εμβληματικές και αξιοσέβαστες φιγούρες στον ακραίο χώρο, όχι μόνο κρατώντας τις αρχές του underground αλλά και σεβόμενος απόλυτα τους οπαδούς του σχήματος.Στις 6 Ιουλίου, είμαστε έτοιμοι να ακουστεί σε όλη την Κρήτη η κραυγή: “NON SERVIAM”.Το Chania Rock Festival, ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ της Νότιας Ευρώπης και φυσικά της Ελλάδας, που ξεκίνησε το 2002, θα διεξαχθεί για μία ακόμα φορά στον μαγικό χώρο του Προμαχώνα San Salvatore της πόλης των Χανίων, στην Κρήτη, την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019. Όλα αυτά τα χρόνια, τεράστια σχήματα από διάφορες χώρες του κόσμου, έχουν προσφέρει ανεπανάληπτες στιγμές. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς: [Blind Guardian (GER), Sabaton (SWE), Kreator (GER), Paradise Lost (UK), W.A.S.P (USA), U.D.O (GER), Anathema (UK), Therapy? (IRL), Soulfly (BRA), D-A-D (DEN), Phil Campbell And The Bastard Sons (UK), Warlord (USA), Dirkschneider (GER), Moonspell (POR), Tyketto (USA), Destruction (GER), H.E.A.T. (SWE), Blaze Bailey (GB), Warrel Dane (U.S.A.), Grave Digger (GER), Cutting Crew (GB), αλλά κι εγχώρια σχήματα/καλλιτέχνες [Gus G, Rotting Christ, Septicflesh, Last Drive, Spitfire, Inner Wish, Rock N’ Roll Children, Planet Of Zeus, Nightstalker, Poem, κ.α.].“Prepare to experience a Dark saga in Middle-Earth!!!”