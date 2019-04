OPERA CHAOTIQUE: Πέμπτη 18 Απριλίου @ El Convento del Arte

ΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

8 Χρόνια– 18 Χώρες – 666 Εμφανίσεις

Οι Tenorman & Voodoo Drummer γιορτάζουν 8 χρόνια από τη δημιουργία τους σε ένα εορταστικό live στο την

Με 3 άλμπουμ, περιοδείες σε όλη την Ευρώπη, με συνεργασίες με γνωστά ονόματα της διεθνούς σκηνής, αναπάντεχα ανατρεπτικό χιούμορ, άκρως σουρεαλιστική φαντασία και εκρηκτικές μουσικές αλχημείες, οι Opera Chaotique έχουν καταφέρει να χαρτογραφηθούν ως ένα απολύτως μοναδικό φαινόμενο του μουσικού στερεώματος.

Μαζί τους οι βασικοί συνεργάτες τους
– Σοπράνο
– Τσέλο

Special guests:

Με αναπάντεχα ανατρεπτικό χιούμορ, άκρως σουρεαλιστική φαντασία και εκρηκτικές μουσικές αλχημείες, οι Opera Chaotique έχουν καταφέρει να χαρτογραφηθούν ως ένα απολύτως μοναδικό φαινόμενο του μουσικού στερεώματος. Το ιδιαίτερο αυτό δίδυμο που καταπατά επιδεικτικά τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην όπερα, τη τζαζ, το καμπαρέ και την ποπ, δημιουργηθηκε το 2011 από τον Tenorman (φωνή / αφήγηση και πιάνο) και τον Voodoo Drummer στα ντραμς ξεχώρισε αμέσως για το ιδιαίτερο μουσικό στίγμα, τη μοναδική αισθητική και την σαρωτική σκηνική παρουσία τους.Στις ζωντανές τους εμφανίσεις οι Opera Chaotique, εκτός από τις δικές τους συνθέσεις, κουβαλάνε και όλη τους την τρέλα: Άριες που κορυφώνονται με punk ουρλιαχτά, τζαζ μελωδίες που πάλλονται στον ρυθμό αφρικανικών κρουστών, τρυφερά παραμύθια που μεταμορφώνονται σε σκοτεινούς εφιάλτες και κυρίως πολύ χιούμορ, θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, μελοποιήσεις ποιημάτων, πρωτότυπες συνθέσεις και τρελά πειραγμένες διασκευές… Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ να κουβεντάζει με τον Charles Bukowski, ενώ το Φάντασμα της Όπερας ταξιδεύει στη Νέα Ορλεάνη… Κάθε συναυλία των Opera Chaotique είναι μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία, ένα σουρεαλιστικό ταξίδι σε τόπους κι εποχές όπου όλα είναι πιθανά και μια απολαυστικά χαοτική παράσταση.Οι Opera Chaotique έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουν παίξει σε σημαντικά hotspots όπως το Faust, Sani Festival, Badminton, το Half Note Jazz Club, ο Μύλος, το Rockwave Festival, με αποκορύφωμα το Φεστιβάλ Αθηνών και έχουν συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες (Δ. Σαββόπουλος, Λ. Μαχαιρίτσας, Μ. Πασχαλίδης κ.ά.)Το 2018 θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Ίδρυμα Νιάρχος με την παράσταση «Βάτραχοι», με αφορμή το έργου του Αριστοφάνη και σε συνεργασία με τη διεθνή ομάδα κουκλοθεάτρου Merlin.Πολύ γρήγορα κατάφεραν να διασχίσουν τα στενά μουσικά σύνορα της χώρας τους και να εμφανιστούν σε 16 Ευρωπαικές χώρες, και σε 2 στην Ασία. Το πρόγραμμα των συναυλιών τους έχει πλέον σταθερές εμφανίσεις σε ιστορικά θέατρα, club και φεστιβάλ όπως το White Trash και Lido του Βερολίνου, το Theaterhaus της Στουτγκάρδης, το Harlem Jazz Club της Βαρκελώνης, το Backstage Club της Αγίας Πετρούπολης και το Secret Garden Party fest της Μ. Βρετανίας, το Rouge Cabaret Festival στο Παρίσι αλλά και μεγάλες περιοδείες σε Ιταλία και Πορτογαλία και Γερμανία.Το 2013 οι Opera Chaotique συμμετείχαν στις περιοδείες των Nouvelle Vague και των Tiger Lillies. Το 2018 περιοδεύουν σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Βουλγαρία και φυσικά Ελλάδα.Με πρωτοσέλιδα και αφιερώματα και συνεντεύξεις σχεδόν από το σύνολο του εγχώριου τύπου, το πρωτότυπο κι αυθεντικό μουσικό τους στίγμα δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τον Διεθνή Τύπο που έχει μεταξύ άλλων γράψει:«Μια απόλυτα μοναδική, ουσιαστική και άρτια μουσική εμπειρία» (Where y’at Magazine, Νέα Ορλεάνη)«Τζαζ, όπερα, εναλλακτικό ροκ, Αφρικανική μουσική και καμπαρέ συγκρούονται σε αυτήν την εκκεντρική παράσταση» (Time Out London, Μ.Βρετανία)«Μια εντελώς νέα εμπειρία στην τζαζ και την όπερα» (Exberliner Mag, Γερμανία)«Με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε κάτι πραγματικά αυθεντικό!» (BCN MES, Βαρκελώνη)Το δισκογραφικό ντεμπούτο των Opera Chaotique έγινε το 2012 με το άλμπουμ “Death of the Phantom of the Opera”, που απέσπασε πολύ καλές κριτικές σε Ελλάδα και εξωτερικό: «Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια τη εποχής μας», έγραψε το γερμανικό Gothic Magazine για το “Love Song”, ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν αμέσως από την πρώτη τους αυτή δισκογραφική δουλειά, ενώ τα περιοδικα Orkus και Jazz&Τζαζ το συμπεριέλαβαν στα CD τους. , στην οποία συμμετείχε ο Bob Brozman και ο Bleine Reininger των Tuxedomoon.Το 2014 κυκλοφόρησε το album με τίτλο “BUKOWSKI: Poems of a Dirty Old Man”. Το άλμπουμ αποτελείται από μελοποιημένα ποιήματα του Charles Bukowski και έχει τη μουσική συμβολή του θρύλου των μπλουζ Louisiana Red και του εκκεντρικού frontman των Tiger Lillies, Martyn Jacques. Το κομμάτι "Girl in a miniskirt" συμπεριλήφθηκε στο CD compilation του φημισμένου περιοδικού Sonic Seducer.

Το 2018 κυκλοφορεί το νέο τους album : "Muses of the Damned Artists", με τη συμμετοχή του θρυλικού σαξοφωνίστα Alex Foster, του Adrian Stout των Tiger Lillies, των Μίλτου Πασχαλίδη, Marc Collin των Nouvelle Vague, Vinicio Capossela και άλλων σπουδαίων μουσικών.