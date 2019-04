PROPHETS OF RAGE: Έρχονται τον Αύγουστο στην Αθήνα

Prophets of Rage live στην Αθήνα! Τρίτη 27 Αυγούστου - Γήπεδο Tae Kwon Do Tickets on sale now! Make the world RAGE again! Όταν οι επαναστάτες του σκληρού ήχου συναντούν τους θρυλικούς εκπροσώπους της rap, τότε μιλάμε για τον ορισμό του supergroup! Prophets of Rage! Τα μέλη των Rage Against the Machine και Audioslave, Tom Morello, Tim Commerford και Brad Wilk, ενώνουν τις γροθιές τους με τους DJ Lord και Chuck D των Public Enemy και τον B Real των Cypress Hill.