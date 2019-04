RUBY BOUZIOTI: Video για την νέα της διασκευή στο "Heaven's A Lie" των Lacuna Coil

"Ένα throwback στο 2002 (και στην Ιταλική gothic /alternative metal band, Lacuna Coil) στάθηκε, απλά, η αφορμή. Προσθέτοντας σ'αυτό κ μια ομάδα ταλαντούχων μουσικών / συνεργατών, έχουμε το 6ο κατά σειρά κομμάτι των "Cover Sessions" μου. Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω το "Ηeaven's A Lie". Ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε στήριξη στο εγχείρημά μου."









Song/Video credits: Produced/Mixed/Mastered by Apollo Siakandaris Guitars, piano & additional synths by Periklis Kontogiorgos Bass by Fotene Paul Drums by Eleni Nota Backing vocals by Apollo Siakandaris & Ruby Bouzioti Brutal vocals by Ruby Bouzioti Cinematography by Anastasia Loukrezi Setting manager: Danai Stamatiou Assistant cinematographer/Setting: Georgia Gountanis

Filmed at Stamatiou Plastics

Drums recorded at Made in Hell Rehearsal & Recording Studio

Logo by "The Bastart" for Digital Grief Creative Studiο

