SELEFICE: Ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ και live παρουσίαση

Selefice presents live "I Met a God". Special guests: Piranha, Drama Noir

17 μήνες μετά την επανασύνδεση τους και 25 ολόκληρα χρόνια μετά το, το άλμπουμ που έγραψε τη δική του -ιδιαίτερη- ιστορία στην υπόθεση «ακραίο ελληνικό metal» , οιωθούμενοι από αυτό το απότομο –σχεδόν τρελό- 25χρονο άλμα στον χρόνο, αφήνουν ελεύθερους τους πρώτους νέους εφιάλτες τους, ποτισμένους με Οργή, Φόβο, Παράνοια και Απελπισία να βρουν την έξοδο τους μέσα από το 25λεπτό mini album “I Met a God” Αυτή η κυκλοφορία αποτελεί τη πρώτη απόπειρα επανασύστασης τωνσε παλιούς και νέους φίλους του συγκροτήματος, με 3 ολοκαίνουργια tracks (και έναν ακυκλοφόρητο ως τώρα, «ξεπαγωμένο» εφιάλτη από το παρελθόν (Damned) που βρίσκει επιτέλους την ηχογράφηση που του άξιζε.Συνυπεύθυνος αυτού του «Χάους» οτων, ο οποίος επιμελήθηκε όλη τη παραγωγή μέχρι το mix και το mastering στο δικό του. Τοκυκλοφορεί τηψηφιακά (Youtube, Bandcamp) και λίγες μέρες μετά σε self released CD… BEWARE!, σε ένα πληρέστατο full set, που εκτός από τη νέα τους δουλειά θα περιλαμβάνει κομμάτια από το, το demo του ’91, καθώς και ολοκαίνουργιο ακυκλοφόρητο υλικό!Special guests σε αυτή τη γιορτή, θα είναι οι θρυλικοί deathrashersπου έχουν επιστρέψει στη σκηνή εδώ και καιρό δυναμικά και οι πολλά υποσχόμενοι melodic death metallers, στη πρώτη τους ever εμφάνιση, παρουσιάζοντας το πρόσφατο ντεμπούτο full lengh τουςΣινώπης 27, ΑθήναDoors: 22:00Damage: 6 eurosFacebook event: facebook.com/events/370611990331956 Οιείναι μια ελληνική metal μπάντα που δημιουργήθηκε το 1990 στην Αθήνα και ανήκε στη θρυλική γενιά της ελληνικής extreme metal σκηνής των αρχών της συγκεκριμένης δεκαετίας, που εμφάνισε συγκροτήματα όπως οι Rotting Christ, Septiflesh, Acid Death, Nightfall, Piranha, Horrified, Septicemia, Epidemic και πολλά άλλα, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με τα περισσότερα από αυτά.Το 1991 κυκλοφόρησε το ομώνυμο demo του συγκροτήματος με 3 κομμάτια , το οποίο πούλησε παγκοσμίως μέσω του tape-trading πάνω από 1000 αντίτυπα. Παράλληλα το συγκρότημα εμφανιζόταν όσο πιο συχνά μπορούσε σε συναυλίες και metal festivals στην Αθήνα κυρίως, ενώ στο τέλος τους 1993 κυκλοφόρησε το μοναδικό του άλμπουμ ως τώρα, το Where Is The Heaven από την ελληνική Molon Lave Records σε βινύλιο και από τη γερμανική Soundphaze International σε cd. Το 1994 και για διάφορους λόγους το συγκρότημα διαλύθηκε άδοξα, αφήνοντας την απορία σε πολλούς οπαδούς του underground για το ποια θα μπορούσε να ήταν η συνέχεια του…Με τα χρόνια οι Selefice απέκτησαν cult status και το Where Is The Heaven θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα από τα διαμάντια της ελληνικής ακραίας σκηνής και ένα άλμπουμ μπροστά από την εποχή του, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που παρά τα 24 σχεδόν χρόνια που πέρασαν από τότε, μεγάλωσαν το όνομα της μπάντας και επιθυμούσαν την επανασύνδεση της…Το 2015 η Floga Records επανακυκλοφόρησε το demo των Selefice σε βινύλιο και cd μαζί με άλλα θρυλικά demo της εποχής, σε μια συλλογή που ονομάστηκε Long Live The Past και περίπου την ίδια εποχή, δύο από τα βασικά και ιδρυτικά μέλη της μπάντας, ο Miltos J. (κιθάρα-φωνητικά) και ο Petros M. (κιθάρα, δεύτερα φωνητικά) ένιωσαν την ανάγκη να ξεπαγώσουν το συγκρότημα και να το επαναφέρουν στο σήμερα. Κάτι που έγινε τελικά πραγματικότητα στο τέλος του 2017 όταν και εντάχθηκαν στο line up, δύο καινούργια μέλη, ο Manos M. στο μπάσο και στα δεύτερα φωνητικά και ο Vaggelis V στα drums.Το συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει ήδη αρκετά live μετά την επιστροφή του, παρουσιάζοντας παλιό αλλά και ολόφρεσκο νέο υλικό, η Floga Records μέσα στο 2018 επανακυκλοφόρησε σε cd και βινύλιο το “Where Is The Heaven”, η ιστορία του ενέπνευσε την ομάδα The MVP Project να δημιουργήσει το ντοκιμαντέρ “Selefice – This Death Is Back” που κυκλοφορεί ελεύθερα στην πλατφόρμα του Youtube, ενώ στις 17 Μαΐου του 2019, κυκλοφορεί η πρώτη επίσημη κυκλοφορίας της μπάντας μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, το 4 – track διάρκειας 25 λεπτών mini album τους, με τον τίτλο “I Met a God” σε παραγωγή του Σάββα Μπετίνη των Acid Death, ξεκινώντας αμέσως μετά τη προσπάθεια προώθησης του.Οι PIRANHA δημιουργήθηκαν το 1987 από τουs Γιάννη κιθάρα & φωνητικά, Κώστα μπάσο, και ντράμερ τα πρώτα χρόνια τον Μιχάλη (Deviser) και μετά τα ντραμς τα ανέλαβε ορίστηκα ο Μπάμπης και λίγο αργότερα εντάθηκε και ο Δημοσθένης (Acid Death) στην κιθάρα. Η μουσική που έπαιζε το συγκρότημα ήταν Thrash-Death metal. Έκανε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα καθώς επίσης συμμετείχε και σε μεγάλα φεστιβάλ μαζί με άλλες ελληνικές μπάντες όπως SEPTIC FLESH, DEATH COURIER, ACID DEATH, FLAMES, SELEFICE κ.α. Κατά την 14 χρονη συμμετοχή του στην ελληνική metal σκηνή κατάφεραν να κυκλοφορήσουν 4 δίσκους και να παίξουν μαζί με μεγάλα διεθνή ονόματα όπως DESTRUCTION και MALEVOLENT CREATION.Το συγκρότημα ύστερα από 16 χρόνια απουσίας (2001-2017) από την ελληνική metal σκηνή επανασυνδέθηκε στα τέλη του 2017, αυτήν την φορά με τον Ανδρέα (από τους ALBERT) στα τύμπανα έχοντας αρκετά σχεδία για το μέλλον τους.Οι melodic death metallers Drama Noir, δημιουργήθηκαν στην Κόρινθο, τον Μάρτιο του 2017 από τον Παύλο Παπαθανασίου, ο οποίος μπήκε αμέσως στην διαδικασία της σύνθεσης των πρώτων κομματιών. Τον Ιούνιο του 2018 και αφού είχε τελειώσει η σύνθεση του πρώτου full length, κυκλοφόρησε σε μορφή cd single το πρώτο κομμάτι της μπάντας, με τίτλο "The Forgotten Warrior", με την συμμετοχή session μουσικών (Γιώργος Δασκαλάκης στα φωνητικά, Μιχάλης Κριπάσης στο μπάσο, Νίκος Σάμιος στα τύμπανα) και ο Παύλος Παπαθανασίου στις κιθάρες και τα πλήκτρα.Τον Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς, κυκλοφόρησε το πρώτο full length, με τίτλο "Princess Airam", ξανά με την βοήθεια session μουσικών, αυτή τη φορά τον Γρηγόρη Μπάρλα (growls) και την Ελπινίκη Ζερβού (soprano), μαζί με τον Νίκο Σάμιο (τύμπανα) που λίγο πριν τις ηχογραφήσεις έμεινε στην μπάντα σαν μόνιμο μέλος και τον Παύλο Παπαθανασίου, που στο άλμπουμ έπαιξε όλες τις κιθάρες, τα πλήκτρα, καθώς και το μπάσο.Λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου, βρέθηκαν μόνιμα μέλη, και η μπάντα πλέον αποτελείται από τους Βλάσση Ζιούβα (growls και ρυθμική κιθάρα), Γεωργία Τσετσώνη (soprano), Παύλο Παπαθανασίου (lead κιθάρα), Θανάση Νανόπουλο (μπάσο) και Νίκο Σάμιο (τύμπανα). Με αυτή τη σύνθεση, η μπάντα είναι σε διαδικασία προετοιμασίας για τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις για την προώθηση του album.