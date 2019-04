SERPENT LORD: Νέο video clip και Ευρωπαϊκή Περιοδεία

Το νέο τους music video κυκλοφόρησαν οι Θεσσαλονικείς occult heavy metallers Serpent Lord (GR), για το κομμάτι "Ambassador of the New Age". Το κομμάτι προέρχεται από το ντεμπούτο της μπάντας, "Towards The Damned" το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου από την Alcyone Records.