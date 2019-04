SKID ROW: Δευτέρα 15 Ιουλίου @ Κύτταρο

United World Rebellion Tour 2019

SKID ROW (U.S.A.)

+Support Acts

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Κύτταρο Live





“Youth Gone Wild”

Προπώληση Εισιτηρίων









Τη δεκαετία του ’80, μεγαλούργησαν πολλές hard rock μπάντες, ομολογουμένως όμως, μία από τις πιο σημαντικές, υπήρξαν οι Αμερικάνοι SKID ROW. Hits όπως τα: “Youth Gone Wild”, “18 And Life”, “I Remember You”, “Piece Of Me”, “Slave To The Grind”, “Monkey Business”, “Quicksand Jesus”, “Wasted Time”, είναι μόνο λίγα από τα τραγούδια που πολλοί από τους hard rock superstars της εποχής, θα ήθελαν να είχαν συνθέσει. Όχι ότι οι SKID ROW δεν απόλαυσαν την επιτυχία στον μέγιστο βαθμό…Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Ιδρυτές του σχήματος (εν έτη 1986) και σχεδόν αποκλειστικοί συνθέτες των κομματιών, ήταν ο μπασίστας Rachel Bolan και ο κιθαρίστας Dave “The Snake” Sabo. Ο Dave Sabo, κολλητός φίλος του Jon Bon Jovi, είχε κάνει μία συμφωνία μαζί του, ότι όποιος έκανε πρώτος επιτυχία, θα βοηθούσε τον φίλο του, κάτι που τηρήθηκε και έτσι οι SKID ROW περιόδευσαν με τους BON JOVI, οι οποίοι την εποχή εκείνη προωθούσαν το υπέρ-επιτυχημένο “Slippery When Wet” άλμπουμ τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα δισκογραφικό συμβόλαιο για το ομώνυμο ντεμπούτο τους, με την Atlantic Records. Στο μεταξύ, τα φωνητικά είχε αναλάβει ένας από τους πιο απόλυτους frontmen στο hard rock στερέωμα, ο Sebastian Bach (ο οποίος αντικατέστησε τον Matt Fallon, με τον οποίο το γκρουπ είχε ηχογραφήσει ένα μόνο Demo), με εντυπωσιακό παρουσιαστικό, εκπληκτική φωνή και απίστευτη σκηνική παρουσία.Αφού ξεπέρασαν το πρόβλημα με το όνομά τους (από τη στιγμή που υπήρχαν και οι SKID ROW του Gary Moore), κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους, τον Ιανουάριο του 1989 και περιόδευσαν με τους BON JOVI και τους AEROSMITH. Το “Skid Row”, υπήρξε μία από τις κορυφαίες παρθενικές κυκλοφορίες στον χώρο του hard rock, με ανεπανάληπτες επιτυχίες (“Youth Gone Wild”, “18 And Life”, “I Remember You”, “Big Guns” και “Piece Of Me” μεταξύ των άλλων). Το M.T.V. έπαιζε τα video clips τους συνεχώς, ενώ τα singles του άλμπουμ μπήκαν στο Top-10. Συνολικά, το άλμπουμ έγινε πέντε φορές πλατινένιο στην Αμερική, πουλώντας πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα!!!Μετά από μία περιοδεία με τους MÖTLEY CRÜE και τη θρυλική τους εμφάνιση στο Moscow Music Peace Festival του 1989, μαζί με τους BON JOVI, MÖTLEY CRÜE, OZZY OSBOURNE, SCORPIONS, CINDERELLA και GORKY PARK, οι SKID ROW μπήκαν στο στούντιο και ξάφνιασαν όλον τον κόσμο με το δεύτερο άλμπουμ τους, “Slave To The Grind”, το οποίο κυκλοφόρησε το 1991. Αντί να πάνε σε πιο εμπορικές φόρμες, σέρβιραν στο ανυποψίαστο κοινό ατόφιο heavy metal και έγινε το πρώτο συγκρότημα που πήγε στο #1 του Billboard από τη δεκαετία του ’90 και μετά, πουλώντας πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα (δηλαδή δύο φορές πλατινένιο), παρά το γεγονός ότι το ραδιόφωνο δεν έπαιζε τα τραγούδια τους ιδιαίτερα. Ακολούθησε περιοδεία ως support στους GUNS N’ ROSES που είχαν βγάλει τα “Use Your Illusion” και στη συνέχεια περιόδευσαν ως headliners, παίρνοντας μαζί τους, τους… PANTERA!!!Η δημιουργικότητά τους είχε φτάσει σε τρομερό σημείο, που μέχρι και το EP διασκευών που έβγαλαν, το “B-Side Ourselves”, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με highlight τη συνεργασία με τον Rob Halford των JUDAS PRIEST στην διασκευή του “Delivering The Goods” των JUDAS PRIEST, αλλά και τις υπόλοιπες φοβερές διασκευές σε τραγούδια των RUSH, RAMONES, KISS και JIMI HENDRIX να μην υστερούν.Παρόλα αυτά, το grunge είχε ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του και το “Subhuman Race” του 1995, δεν είχε καμία προώθηση στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, παρότι δεν ήταν και τόσο μέτριο άλμπουμ. Η γκρίνια είχε μπει στην ημερήσια διάταξη και εν τέλει, μία έντονη διαφωνία του Rachel Bolan με τον Sebastian Bach σχετικά με το αν θα ήταν σωστό να παίξουν ως support στους KISS στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους, οδήγησε στην πόρτα της εξόδου τον ξανθομάλλη frontman και το συγκρότημα σε μία εκτεταμένη κατάσταση χειμερίας νάρκης. Την δύσκολη θέση του αντικαταστάτη του Sebastian Bach, ανέλαβε ο Johnny Solinger, με τον οποίο οι SKID ROW ηχογράφησαν τα “Thickskin” και “Revolutions Per Minute”, τα οποία είχαν αρκετές punk rock επιρροές, προερχόμενες από την αγάπη που είχαν οι Rachel Bolan και Dave Sabo για τους RAMONES.Από το 2013, είχε μπει ο στόχος να κυκλοφορήσουν 3 EP’s. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε το “United World Rebellion: Chapter One” και την επόμενη χρονιά το “Rise Of The Damnation Army - United World Rebellion: Chapter Two”, αλλά το 2015 ήρθε η απόλυση του Johnny Solinger που έβαλε νέο φρένο στην πορεία του γκρουπ.Ο αντικαταστάτης ήταν προσωρινός όπως αποδείχθηκε με τον φοβερό Tony Harnell (πρώην TNT), ώσπου εν έτη 2017, τα φωνητικά ανέλαβε ο ZP Theart (πρώην DRAGONFORCE, ΤΑΝΚ, DRAGONHEART, EASY VOODOO, SANTARIA, SHADOW WARRIORS και νυν I AM I, PENTAKILL) με τον οποίο και ετοιμάζουν το τρίτο μέρος των EP’s τους, μόνο που αυτήν την φορά θα πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ (αντί για EP), του οποίου την παραγωγή έχει αναλάβει ο περιβόητος Michael Wagener (με τον οποίο είχαν συνεργαστεί ξανά και στο παρελθόν και συγκεκριμένα στα άλμπουμ “Skid Row”, “Slave To The Grind” και “Revolutions Per Minute”) και αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2019 (και στο οποίο θα συμμετέχουν αρκετοί επώνυμοι μουσικοί ως guests).Για δεύτερη φορά στην καριέρα τους, οι SKID ROW θα επισκεφθούν την χώρα μας, για μία και μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα στο Κύτταρο Live, την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019. Την πρώτη φορά, το Νοέμβριο του 2007, είχαν αφήσει το κοινό με ανοιχτό στόμα με την ενέργειά τους, την απόδοση τους και φυσικά με το ανεξάντλητο ρεπερτόριό τους. Έχοντας στην σύνθεση τους τρία από τα πέντε ιδρυτικά τους μέλη (Rachel Bolan, Dave Sabo και Scotti Hill) μεταξύ των οποίων οι βασικοί συνθέτες όλων των μεγάλων επιτυχιών τους, 30 ακριβώς χρόνια μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους, η Αθήνα είναι έτοιμη να δεχτεί ένα από τα μεγαλύτερα hard rock σχήματα όλων των εποχών, σε μία από τις συναυλίες που είναι βέβαιο πως θα πεις “ήμουν και εγώ εκεί”…Ώρα έναρξης: 20:00 - Τιμή εισιτηρίου:(Περιορισμένη προπώληση) -(Λοιπή προπώληση & Ταμείο)Hunter Agency (Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς), Αθήνα / Τηλ: 210-3608366)Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα / Τηλ: 210-3304133)No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα / Τηλ: 210-3830981)Reload Store (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3801464)Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι / Τηλ: 210-3648180)Cinema Libre (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα / Τηλ: 210-3803833)Uncle Chronis Tattoo (Φανερωμένης 7, Χολαργός / Τηλ: 211-4007736)Dazzled (Αγίου Βασιλείου 7, Περιστέρι / Τηλ: 210-5789892)ON-LINE: www.hunteragency.gr