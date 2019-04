Social Scream: Παρασκευή 3 Μαΐου @ Παλαιό Μεταξουργείο w/One Against Three Την Παρασκευή 3 Μαΐου το Παλαιό Μεταξουργείο ανοίγει τις πόρτες του και φιλοξενεί τους Social Scream και τους One Against Three σε ένα μοναδικό live event !! Share To:













Την Παρασκευή 3 Μαΐου το Παλαιό Μεταξουργείο ανοίγει τις πόρτες του και φιλοξενεί τους Social Scream και τους One Against Three σε ένα μοναδικό live event !!



Οι Social Scream είναι ένα Heavy Metal σχήμα απο την Σπάρτη αποτελούμενο απο τους Βλάση Διαμαντάκο - Φωνή/Κιθάρα, Γιάννη Λυμπεράκο – Κιθάρα, Αλέξανδρο Οικονόμου - Μπάσο, Δημήτρη Κιούση – Τύμπανα. Με πορεία 10 χρόνων στην μουσική σκηνή και 2 δίσκους στο ενεργητικό τους θα παρουσιάσουν ένα καταιγιστικό σετ αποτελούμενο απο κομμάτια μέσα απο την δισκογραφία τους όπως και διασκευές-έκπληξη απο αγαπημένες μπάντες που διαμόρφωσαν τον ήχο τους.



Οι One Against Three είναι ένα νεοσύστατο ροκ σχήμα απο την Σπάρτη αποτελούμενο απο τους Ελένη Βαχαβιόλου – Φωνή, Δημήτρης Λιόλιος – Κιθάρα/Φωνή, Δημήτρης Ράλλης – Μπάσο, Στράτος Καλογερόπουλος – Τύμπανα. Υπόσχονται να συστηθούν στο κοινό του Μεταξουργείου δίνοντας ένα μοναδικό live με γνωστούς ήχους του παρελθόντος αλλά και δικές τους συνθέσεις.



Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

Παλαιό Μεταξουργείο - Κων/νου Παλαιολόγου 29 - Σπάρτη

Ώρα Έναρξης 21:00

Ελεύθερη Είσοδος



