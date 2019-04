THE ANSWER?: 3 Live εμφανίσεις τον Απρίλιο για το νέο άλμπουμ

Links:

Οιγια πρώτη φορά ταξιδεύουν στην Ορεστιάδα το, στα πλαίσια της κυκλοφορίας σε βινύλιο, του ολοκαίνουριου άλμπουμ) για μία εκρηκτική εμφάνιση στο χώρο του συνεργατικού καφενείου-παντοπωλείου(Σευθή Α 6, Ορεστιάδα).Τη βραδιά θα ανοίξουν οι πρωτοεμφανιζόμενοι garage-rockαπό την Αλεξανδρούπολη.Facebook event: https://www.facebook.com/events/1165491026947556/ Επίσης την, οιθα εμφανιστούν στην Κομοτηνή, στη Λέσχη Κομοτηναίων(Βενιζέλου 52, Κομοτηνή), παρέα με τους Vodka Juniors και τουςH μεγάλη επιστροφή των Vodka Juniors στο πραγματικό τους σπίτι, το δρόμο. αυτή τη φορά με εξαιρετική παρέα τους Θεσσαλονικείς πανκρόκερς Bad Movies. Από πέρσι και οι 2 μπάντες δεν άφησαν σε ησυχία Ελλάδα, Ευρώπη, Φεστιβάλ και τώρα μετά από αμέτρητα χιλιόμετρα επιστρέφουν μαζί. Η φετινή λοιπόν συνάντηση που περιμέναμε πολύ καιρό και επιτέλους γίνεται πραγματικότητα αναμένεται ιστορική. Από τις 11 ως και τις 22 Απριλίου οι ελληνικές πόλεις θα πλημμυρίσουν με ιδρώτα, punk rock, κιθάρες σε ένα μεγάλο πάρτυ που θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Παρέα με τα καλύτερα παιδιά της κάθε πόλης. Μαζί τους εδώ οι εκρηκτικοίΠλέον στις αποσκευές και την φαρέτρα τους η κυκλοφορία σε βινύλιο του ολοκαίνουριου άλμπουμ "...And It's Already Tomorrow" (B-otherside records / Aza Records)Facebook event: https://www.facebook.com/events/2215165328600573 Τέλος, την επόμενη ημέρα,, μπορείτε να απολαύσετε τουςστην Αλεξανδρούπολη, στο(Theatro Coffee & Drinks), μαζί με τουςτο καταραμένο τρίο που φτιάχτηκε στη Θεσσαλονίκη και εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζεται και πάλι να δράσει, αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη. Μπάσο κιθάρα ντραμς και δυο φωνές, πάνκ ροκ στα καλύτερά του από μια ροκ εν ρολ συμμορία που εδώ και 14 χρόνια τραβάει τον δικό της αυτοκαταστροφικό δρόμο σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμα της. Μαζί τους για ακόμη μια φορά μετά την απίστευτη παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη οι εκρηκτικοί. Πλέον στις αποσκευές και την φαρέτρα τους η κυκλοφορία σε βινύλιο του ολοκαίνουριου άλμπουμ "...And It's Already Tomorrow" (B-otherside records / Aza Records)Facebook event: https://www.facebook.com/events/2300670096874029 – B-Otherside: www.b-otherside.gr/el/catalog/223-bsr-109-the-answer–and-its-already-tomorrow.html – Aza Records https://www.aza-records.com/artists/answer-the – Facebook Page: https://www.facebook.com/TheAnswer.greekband – Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCtQ-Mzoo1ympiC0T4p9NQnQ Promo teaser :New Album Out on 26th of January 2019 on Vinyl!