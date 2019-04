THE SULLEN: Lyric video για το νέο κομμάτι "Trials of The Spirit"

Το Αθηναϊκό one man project του Πέτρου “Elathan” Πεταλά με όνομα The Sullen, κυκλοφορεί ακόμα ένα κομμάτι σε μορφή lyric video από το επερχόμενο demo του. Το νέο κομμάτι φέρει το όνομα “Trials of The Spirit” και πραγματεύεται την ακμή και την παρακμή, τη μόνιμη μάχη με το παρόν.