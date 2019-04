What a Catch Festival Vol.2: Τετάρτη 24 Απριλίου @ An Club

24.04.2019

What a Catch Festival Vol.2 with:

Citizen Jim, Rising Road, Bicameral Mind, Aliko Means Red, Lost Space





Entrance 5e – Doors 20:30 – Starts 21:00









Το What a Catch Festival έρχεται για 2η φορά στο An Club με μοναδικό όχημα τις ποικίλες εκφάνσεις της ροκ! 5 μπάντες που θα βρεθούν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του Αn σε μια βραδιά που θέλει να τιμήσει τις νεοσύστατες κι ανερχόμενες μπάντες της εγχώριας σκηνής και να μας βυθίσουν στον δικό τους υπέροχο κόσμο. What a Catch indeed!

Όμορφα αγόρια με όρεξη για πειραματισμό. Τζαμάρουν και liveάρουν από το 16’, κάνουν release το 1ο τους δίσκο το 17’ και θα ξεκινήσουν τη ηχογράφιση του επόμενου μέσα στον Μάη. Με Ζαππικές επιρροές από καλλιτέχνες όπως Primus αλλά και Rage Against. Μέχρι στιγμής δε έχουν καταφέρει να εξηγήσουν εύστοχα το μουσικό τους ύφος, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν έντονες επιρροές από Ροκ, Φανκ και Χιπ Χοπ.YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdMgpFl7X5E_CmZDDmL28qA/videos?view_as=subscriber Bandcamp: https://citizenjimmusic.bandcamp.com/releases Facebook: https://www.facebook.com/cityzenjim Instagram: https://www.instagram.com/citizen__jim ***Οι Rising Road είναι μια alternative rock μπάντα με πολλές επιρροές από την blues , classic rock ,stoner rock αλλά και την ελληνική σκηνή. Οι διασκευές τους έχουν πάντα την προσωπική σφραγίδα του σχήματος και γι’αυτό ελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού . Με την εκρηκτική ζωντανή τους εμφάνιση μπορούν να ευχαριστήσουν και τον πιο απαιτητικό ακροατή.Facebook page:***Οι Bicameral Mind αποτελούν μία ελληνική μπάντα από την Αθήνα, με κύριες επιρροές από το χώρο του Heavy Metal και New Wave of British Heavy Metal , όπως οι Iron Maiden, Angel Witch, Black Sabbath, Enforcer, Motörhead. Αυτήν την περίοδο ηχογραφούν και μιξάρουν το πρώτο τους EP.https://www.facebook.com/BicameralMind/***Aliko Means Red blend post-punk and psychedelic influences to create a unique atmospheric heavy rock sound. Moments of drifting through hazy melodies and funky rhythms alternate with tight hooks and desert-rock , as they roam towards infinity.https://www.youtube.com/watch?v=WDzHJgFXNxQFacebook page:***Το 2016 ο Kris Riot (πρώην μπασίστας των Cinekod) ξεκίνησε να γράφει ένα προσωπικό concept άλμπουμ. 12 κομμάτια – 4 instrumental, κυρίως σε new wave ήχους με επιρροές από shoegaze & post rock μονοπάτια. Το νέο αυτό project ολοκληρώνεται το 2019 με την άφιξη του Κώστα στα τύμπανα, του Νίκου στο μπάσο & της Σοφίας στα πλήκτρα. Ενώ βρίσκονται στη διαδικασία της ηχογράφησης του πρώτου τους άλμπουμ, οι Lost Space είναι πλέον έτοιμοι να το παρουσιάσουν ζωντανά και να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στο άγνωστο.Facebook page: