APOCALYPTICA: Έρχονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

APOCALYPTICA

PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS





ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Piraeus 117 Academy, ΑΘΗΝΑ





και





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Fix Factory of Sound, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ





Στις 10 Μαΐου 1996 οι φινλανδοί rockers, APOCALYPTICA, κυκλοφόρησαν το επικό ντεμπούτο τους PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS.Το ορχηστρικό ροκ έργο, με κυρίαρχο όργανο το τσέλο, άλλαξε το μουσικό τοπίο αφήνοντας το ιδιαίτερο στίγμα του στην ιστορία για πολλά χρόνια. Για να γιορτάσει την 20ή επέτειο του άλμπουμ, η μπάντα το επανακυκλοφόρησε με 3 bonus tracks στις 22 Ιουλίου 2016.Σε αυτήν τη νέα έκδοση προστέθηκαν ολοκαίνουργιες και ακυκλοφόρητες -ως τότε- ορχηστρικές εκτελέσεις των “Battery,” “Nothing Else Matters” και “Seek & Destroy.”Με την κυκλοφορία του, το PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS αποτέλεσε μια νέα προσέγγιση στις επιτυχίες της μεγαλύτερης metal μπάντας όλων των εποχών. Επιπλέον, οι Apocalyptica δημιούργησαν το δικό τους μουσικό είδος και έθεσαν τα θεμέλια σε μια σταδιοδρομία που έχει διαρκέσει πάνω από 20 χρόνια με πωλήσεις εκατομμύρια δίσκων και sold out εμφανίσεων παγκοσμίως.Αφού έδωσαν πάνω από 170 συναυλίες για το PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS σε 40 χώρες, οι Apocalyptica κυκλοφόρησαν ένα ζωντανό άλμπουμ με τίτλο Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos - A Live Performance, συμπεριλαμβανομένου ενός DVD της εμφάνισής τους στο Κάστρο Olavinlinna της Φινλανδίας. Οι ηχογραφήσεις για CD και βινύλιο έγιναν στο θρυλικό Tavastia Klubi στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.Οι Apocalyptica συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους στο πλαίσιο της περιοδείας PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS με συναυλίες στις ΗΠΑ το 2019 καθώς και με επικείμενες συναυλίες στο πλαίσιο του PLAYS METALLICA στην Ευρώπη.Για πληροφορίες σχετικά με το συγκρότημα και την περιοδεία τους επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apocalyptica.com ΕΙΣΙΤΗΡΙΑΣημεία ΠροπώλησηςΑΘΗΝΑΠανεπιστημίου 42 (εντός στοάς, Τηλ.: 210 3608366)Τρίτη - Παρασκευή 10:30 - 14:30 & 17:00 - 21:00Σάββατο 10:30 - 16:30και www.hunteragency.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMusiclandΜητροπόλεως 102, ΘεσσαλονίκηΤηλ. 2310 264880Viva.grΠρώτη φάση προπώλησης:Δεύτερη φάση προπώλησης:Online hunteragency.gr και Viva.gr Πρώτη φάση προπώλησης:Δεύτερη φάση προπώλησης:Ταμείο: