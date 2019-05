BLACK STAR RIDERS: Video για το νέο κομμάτι "Another State Of Grace"

"Another State Of Grace" tracklist:

"Tonight The Moonlight Let Me Down"

"Another State Of Grace"

"Ain’t The End Of The World"

"Underneath The Afterglow"

"Soldier In The Ghetto"

"Why Do You Love Your Guns?"

"Standing In The Line Of Fire"

"What Will It Take?"

"In The Shadow Of The War Machine"

"Poisoned Heart"









Οιθα κυκλοφορήσουν στιςμέσω τηςτο νέο τους άλμπουμ με τίτλο. Απο την επικείμενη αυτή κυκλοφορία μπορείτε παρακάτω να ακούσετε το ομότιτλο, μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.