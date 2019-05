CANDLEMASS: Τον Νοέμβριο επιστρέφουν στην Αθήνα

Candlemass: The Door to Doom

Οι θρύλοι του doom metal επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα μεγάλο live!Η φωνή του μνημειώδουςξανά πίσω από το μικρόφωνο!Οι Σουηδοί Candlemass επιστρέφουν στην Αθήνα, το, για να γιορτάσουν μία επανένωση για την οποία οι απανταχού metalheads χρειάστηκε να περιμένουν τρεις δεκαετίες!Η πρώτη κυκλοφορία των Candlemass, "Epicus Doomicus Metallicus" αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πορείας του συγκροτήματος και σημείο μηδέν της ιστορίας του Doom Metal! Ένας δίσκος as black as Black Sabbath!Το αριστουργηματικό Epicus Doomicus διαδέχεται το επίσης κλασικό Nightfall και μία σειρά ακόμη κυκλοφοριών (Ancient Dreams, Tales of Creation, Chapter VI) που επιβεβαιώνουν τους Candlemass που εδραίωσε την μπάντα στις κορυφαίες του είδους, πάντοτε πιστή στην μουσική που τόσο ευλαβικά υπηρετεί υπό τον χαρισματικό ηγέτη της, Leif Edling (μπάσο). Το 2012, οι Candlemass κυκλοφορούν το Psalms of the Dead κι έκτοτε οι οπαδοί τους περίμεναν με ανυπομονησία την μεγάλη δισκογραφική επιστροφή τους.Κι αυτή η επιστροφή ήρθε. Και ήταν αναπάντεχη. Τον Σεπτέμβρη του 2018 ανακοινώνεται η νέα κυκλοφορία του συγκροτήματος, με τον Johan Längqvist στα φωνητικά! Η φωνή του Epicus Doomicus Metallicus γυρνά full-time στους Candlemass, και μαζί με αυτόν, η μπάντα εκφράζει τον σκοπό της «να επιστρέψει στις ρίζες της, πίσω στην ψυχή και την ουσία του συγκροτήματος».Η κυκλοφορία του δωδέκατου studio album τους, "The Door to Doom" στις αρχές του 2019, δέχεται διθυραμβικές κριτικές και αμέσως ξεχωρίζει ως μια από τις κορυφαίες κυκλοφορίες του έτους!Ανοίγοντας την πόρτα στο παρελθόν τους, φτάνοντας στις ρίζες του doom, η κορύφωση έρχεται με την συνεργασία τους με την απόλυτη metal επιρροή τους! Το τρίλεπτο σόλο του Tony Iommi στο αμιγώς Sabbath-ικό Astorolus-The Great Octopus αποτελεί την απόλυτη heavy metal συνεργασία και την μεγαλύτερη έκπληξη που επιφύλασσαν οι Σουηδοί στους πιστούς οπαδούς τους. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη μουσική εμφάνισή του Iommi μετά την τελευταία συναυλία των Black Sabbath στο Birmingham το 2017!Με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα metal φεστιβάλ (Grasspop, Hellfest, Barcelona RockFest, Bang Your Head),και στις αποσκευές τους φέρνουν έναν εξαιρετικό νέο δίσκο με την επιστροφή τουκαι φυσικά τους μεγαλύτερους doom ύμνους από την εποχή τουΗ ηλεκτρονική προπώληση ξεκίνησε!Η προπώληση στα φυσικά σημεία ξεκινά τηνΤα εισιτήρια ξεκινούν απόΣημεία ΠροπώλησηςΤηλεφωνικό Κέντρο Ticketmaster 210 893 8111Δίκτυο καταστημάτων Public* Για αγορές μέσω internet υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίουΦυσικά σημεία προπώλησης:Ακαδημίας 81, ΑθήναΤηλέφωνο: 210 380 1464Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-21:00Σάββατο 10:00-20:00Γαμβέτα 4, ΑθήναΤηλέφωνο: 210 383 0981Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:30Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30Εμμανουήλ Μπενάκη 22, ΑθήναΤηλέφωνο: 210 330 4133Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:15Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30