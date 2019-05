Οι Darkthrone έδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτι "Duke of Gloat" απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Old Star" που θα κυκλοφορήσει αύριο, 31 Μαΐου, μέσω της Peaceville.





"Old Star" tracklist:

"I Muffle Your Inner Choir"

"The Hardship Of The Scots"

"Old Star"

"Alp Man"

"Duke Of Gloat"

"The Key Is Inside The Wall"