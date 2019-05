DENDRITES: Τον Ιούνιο κυκλοφορεί το νέο τους άλμπουμ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΝΕΟΣ ΔΙΣΚΟΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014Dendrites – Grow (LP, Ikaros Records 2019)Προ-παραγγείλτε την κόπια σας τώρα μέσω της Ikaros Records: www.vinylmonster.gr Ποιοι είναι οιΟιείναι μια groovy southern stoner rock μπάντα απο τον Βόλο. Φτιάχτηκαν το 2013 και ο ήχος τους ενώνει τα vibes του μοντέρνου Αμερικάνικου Νότου (Down, COC) με τις καλύτερες στιγμές των 90s (Soundgarden, AIC) και την groovy αισθητική των Pantera και BLS. Το ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε το 2016 κι απο εκεί ξεπήδησε το “Whiskey Preachin' Motherfucker” ως το hit single της μπάντας και το πρώτο τους DIY videoclip. Οι Dendrites έχουν εμφανιστεί σε μερικά απ' τα μεγαλύτερα ελληνικά φεστιβάλ έχοντας μοιραστεί την σκηνή με Brant Bjork, Planet of Zeus, 1000Mods, Nightstalker, Naxatras, The Re-Stoned, Kadavar (και πολλές άλλες εξαιρετικές μπάντες).Το GROW είναι ο νέος δίσκος της μπάντας με δέκα καινούρια τραγούδια που ηχογραφήθηκαν το καλοκαίρι του 2018. Την μίξη έκανε ο Psychon Nyne (SoundAbuseProductions) το mastering / post-production έγινε το 2019 απ' τον Steve Lado και το artwork απ' τον Bewild Brother. Το 2019 οι Dendrites και η Ikaros Records ένωσαν τις δυνάμεις τους για την κυκλοφορία του GROW σε ltd edition βινύλιο (300 αριθμημένες κόπιες) στις 14 Ιούνιου 2019.Εβδομάδες πρίν την επίσημη κυκλοφορία του, έχουν δημοσιευτεί προακροάσεις /δισκοκριτικές σε δημοφιλή websites και webzines της χώρας, υποδεχόμενες τον δίσκο με ενθουσιασμό:Rockway.gr: "...αριστουργηματικές στιγμές... ερμηνείες-σεμινάριο... το GROW χαρακτηρίζεται άριστο...Θαυμάσιος δίσκος."SouthernRock.gr: “...η ακρόαση του δίσκου ήταν μία απόλαυση...δεν υπάρχουν εδώ ταμπέλες... κομμάτια οδοστρωτήρες που σε παίρνουν από την αρχή από τα μούτρα και δεν σου αφήνουν περιθώρια για τίποτα άλλο από να τα ακούσεις και να γουστάρεις!!”Merlin's Music Box: “Ο ήχος της μπάντας βρωμάει και ζέχνει αμερικάνικο νότο από χιλιόμετρα. Από τις πρώτες νότες ... ο ακροατής αισθάνεται να ταξιδεύει στους δρόμους μεταξύ της Λουιζιάνα, της Αλαμπάμα και του Μισισιπί, λουσμένος με μπέρμπον. … Δεν έχει νόημα, να σχολιαστούν ένα ένα τα κομμάτια του Grow καθώς ο δίσκος είναι μία από τις εξαιρέσεις στις οποίες δεν υπάρχει filler κομμάτι ή χλιαρές στιγμές. Και τα δέκα κομμάτια του δίσκου ... άνετα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος playlist σε κάποιο βρώμικο bar στη Ν. Ορλεάνη.”Rock Hard Greece: “Southern groovy rock/metal από τον Βόλο; Θα μας τρελάνετε; Κι όμως, είναιδυνατόν!!! ... ακόμα πιο «αγριεμένοι» από το ντεμπούτο τους ...” (8/10).Rock Overdose: “ένας δίσκος ικανός να τους δώσει την κατάλληλη ώθηση για να πάρουν σβάρνα και να ισοπεδώσουν ότι σκηνή, club, bar, καταγώγι βρεθεί στο διάβα τους. Τσεκάρατε χθες!!” (90/100).Sliding Backwards: “...ήθελαν να δώσουν την αίσθηση του “με πατημένο το γκάζι”. Το μήνυμα πέρασε ξεκάθαρα... η μπάντα δε φοβάται να κινηθεί όπου την πάει η έμπνευσή της, δεν έχει στεγανά... ετοιμάστε χώρο στη δισκοθήκη σας...”.RockRooster.gr: “...έχουμε να κάνουμε μ’ ένα πολύ δυναμικό άλμπουμ. Οι ρίζες των Dendrites απλώνονται σταδιακά καταλαμβάνοντας όλο και περισσότερο χώρο”.Ακούστε τώρα τα πρώτα δύο singles απο το GROW!Διαθέσιμα μέσω της DistroKid Records στις streaming πλατφόρμες (Spotify, Apple Music, κλπ).Dendrites – Leave Me Behind (Official Audio) | DistroKid Records 2019.(πρώτο single απο το επερχόμενο GROW)Stream: http://bit.ly/stream_lmb Download: http://bit.ly/download_lmb Youtube: http://bit.ly/youtube_lmb Dendrites – Bullet Dodger (Official Audio) | DistroKid Records 2019.(δεύτερο single απο το επερχόμενο GROW)Stream: http://bit.ly/stream_bd Download: http://bit.ly/download_bd Youtube: Σύντομα διαθέσιμο!Social MediaFacebook: https://www.facebook.com/dendritesband/ Instagram: https://www.instagram.com/dendrites_band/ Twitter: https://twitter.com/dendritesband Tumblr: https://dendritesband.tumblr.com/ Επικοινωνία / Booking: dendritesband@gmail.com