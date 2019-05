Desert Monks, Cargo Lift, Echo Cables: Σάββατο 25 Μαΐου @ Καφωδείο Ελληνικό

Desert Monks, Cargo Lift, Echo Cables LIVE στο Καφωδείο Ελληνικό





Καφωδείο Ελληνικό (Ελ. Βενιζέλου 45 Θεσσαλονίκη)

Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Πόρτες: 21:30

Εισιτήριο 4€ On Spot

Πληροφορίες για το event:

Desert Monks

Cargo Lift

Echo Cables

Δημιουργήθηκαν το 2015 στην Αθήνα και η μουσική τους επικεντρώνεται στην Alternative Rock χωρίς όμως να περιορίζεται, καθώς περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων που αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές καλλιτεχνικές τους καταβολές.Το "Dark Grooves είναι η πρώτη επίσημη δουλειά της μπάντας και κυκλοφόρησε μόλις το Δεκέμβρη που μας πέρασε. Μαρτυρά ένα δεμένο ήχο με περιστασιακά ήρεμες μελωδίες, μεγάλη ατμοσφαιρικότητα, σκοτεινά σημεία, έντονα ξεσπάσματα, αλλά κ ξεκάθαρους ρυθμούς.Ακούγοντάς το, μας βάζει από την πρώτη στιγμή σε μία ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα και αυτό είναι λογικό, καθώς οι Desert Monks κατάφεραν να παραλληλίσουν τη μουσική τους, με μια προσωπική διαδρομή - ένα road trip, μία που τα ταξίδια είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ενδοσκόπηση, όρο που χαρακτηρίζει και την οντότητα της μπάντας. Ο στόχος τους είναι να τους ακολουθήσουμε στο δρόμο προς τη λύτρωση, όπως ακριβώς πράττει κ ο ήρωας πάνω στον οποίο στηρίχτηκε το όλο concept του ντεμπούτου τους.Μετρούν λίγα χρόνια παρουσίας, παρόλα αυτά έχουν λάβει μέρος σε αρκετά gigs & festivals,πράγμα που μαρτυρά ότι έχουν έρθει για να αφήσουν το στίγμα τους. Το Σάββατο 25 Μαΐου ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη συμπρωτεύουσα με σκοπό την παρουσίαση του ντεμπούτου τους στη σκηνή του Καφωδείου Ελληνικού, παρέα με τους Cargo Lift.Band’s Links:FB: www.facebook.com/desertmonks You Tube: goo.gl/q6XusH “The Dark Grooves” Streaming: smarturl.it/9dhku5 Ιδρύθηκαν το 2016 στη Θεσσαλονίκη & ανήκουν στη γενικότερη σφαίρα του rock με επιρροές από τους Faith No More, Tool, Deftones, Muse, Royal Blood, Pearl Jam, Audioslave, Foo Fighters, Queens of the Stone Age και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα του σύγχρονου ήχου.Το EP τους, με τίτλο Disguised, περιλαμβάνει 4 κομμάτια και κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Το 2017 είχαν ηχογραφήσει 4 ακόμη κομμάτια στα οποία περιλαμβάνονται αρκετές διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις, καθώς η μπάντα κάνει τα πρώτα της βήματα για τη δημιουργία της ταυτότητάς της.Στόχος τους, να κάνουν τη μουσική τους όσο το δυνατόν πιο γνωστή στο κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.Band’s Links:FB: www.facebook.com/cargoliftband You Tube: www.youtube.com/channel/UCD_ZBZEHSmRTanKnWTQsPGg Bandcamp: cargolift.bandcamp.com Οι Echo Cables είναι ένα ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2017. Ο ήχος τους ξεκινάει με μια hard & alternative rock βάση, 80’s κ 90’s χρώμα, με stoner/space/psychedelic περάσματα και Soul/Blues/Pop vocals. Οι επιρροές τους, σχήματα της 90-00’s εποχής της Βρετανικής σκηνής (Muse), Seattle 90’s scene (Alice in chains, Pearl jam) και progressive μπάντες (RATM, Tool, White stripes). Στα τέλη του 2018 δημοσίευσαν το πρώτο τους κομμάτι, Latest Fashion και στις αρχές του 2019 αναμένεται ο πρώτος τους δίσκος ‘Plug In’.Band’s Links:FB: https://www.facebook.com/echocables You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCtYiAgMKLb2RuCbJikYA0Ow Επικοινωνία:One:Woman:Company - riakal.owc@gmail.com Καφωδείο Ελληνικό: info@kafodeio.gr