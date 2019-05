DIVINER: Lyric video για το νέο single "Beyond The Border"

"Realms of Time" tracklist:

01. Against The Grain

02. Heaven Falls

03. Set Me Free

04. The Earth, The Moon, The Sun

05. Cast Down In Fire

06. Beyond The Border

07. King Of Masquerade

08. Time

09. The Voice From Within

10. Stargate





Diviner is:

Yiannis Papanikolaou - Vocals

George Maroulees - Guitar

Kostas Fitos - Guitar

Herc Booze - Bass

Fragiskos Samoilis - Drums









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το lyric video τουαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου θα κυκλοφορήσει σε CD, LP και ψηφιακά μέσω τηςστιςΠρόκειται για το τρίτο single της ελληνικής heavy/power metal μπάντας μέσα απο την επικείμενη νέα της δισκογραφικής δουλειάς, μετά τακαιΗ παραγωγή και η μίξη είναι του(ex.), το mastered επιμελήθηκε ο), ενώ το εξώφυλλο δημιουργήθηκε απο τον).