DWARVES: Σάββατο 22 Ιουνίου @ An Club

Στις 22 Ιουνίου, η Punk 'n' Loud Records παρουσιάζει για πρώτη φόρα στην Ελλάδα, τους ζωντανούς θρύλους του Αμερικάνικου Punk Rock

''DWARVES''





Special act: The Lucky Punch, Green Goblins, The Priorities

Ώρα έναρξης: 21:00

AN club 'official', Σολώμου 13-15 Εξάρχεια









Τιμές εισιτηρίων : Προπώληση = 15€ / Πόρτες = 18€

Σημεία προπώλησης :

Heartbomb Screenprints Παραμυθίας 38, Κεραμεικός Τηλ. 211 012 6211

Rhythm Records Εμμανουήλ Μπενάκη 74, Αθήνα 106 81, Τηλ. 210 384 1550

Syd Records Πρωτογένους 13 Ψύρρη, Αθήνα Τηλ. 210 321 8374









Το περιβόητο rock n’ roll συγκρότημα έρχεται με ανελέητη ορμή στη Αθήνα, απευθείας από το Hellfest και είναι απολύτως φορμαρισμένοι καθώς πραγματοποιούν αδιάκοπα συναυλίες σε όλο το κόσμο.Ο ήχος τους μοναδικός, ένα μείγμα hardcore punk, με στοιχεία garage που διατηρεί πάντοτε το punk rock ύφος και τις βρώμικες rock 'n' roll επιρροές που βγάζουν μάτι.Δημιουργήθηκαν στα μέσα της πολυαγαπημένης δεκαετίας του '80 στο Σικάγο, αν και πλέον κατοικούν στο Σαν Φρανσίσκο. Στο ενεργητικό τους μετρούν 39(!) κυκλοφορίες με το άλμπουμ ''Dwarves are still young and good looking'' (1997, Epitaph Rec.), να αποτελεί αδιαμφισβήτητα, σταθμό στην αμερικάνικη punk σκηνή. Τελευταίος δίσκος τους είναι το ''Take Back the Night'' (2018, Burger Records), όπου με το άκουσμα του, ο καθένας καταλαβαίνει αμέσως, ότι μόνο τυχαίος δεν είναι ο τίτλος του, μιας και πρόκειται για τους '' τελευταίους υπερασπιστές της Punk Rock ιδεολογίας στη σύγχρονη μουσική εποχή''.Τραγούδια όπως το I Will Deny, Back Seat of my Car , Everybodies Girl, Fuck you Up and get High, Better be Women, Demonica, Anybody Out There ? , One Time Only, We must have Blood και πολλά άλλα θα ακουστούν για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα μετά από 34 σχεδόν χρόνια.(φωνητικά) και(μπάσο) είναι οι εμβληματικές φυσιογνωμίες της μπάντας.Η έμπνευση του frontman στο ''γράψιμο'' είναι άξια αναφοράς. Έχει πραγματοποιήσει τη παραγωγή και σύνθεση δεκάδων στούντιο άλμπουμ όχι μόνο για τη ίδια του τη μπάντα, αλλά και για άλλες αμερικάνικες punk rock & street punk μπάντες όπως Swingin' Utters, F.Y.P, Mondo Generator, Jon Cougar Concetration και The God Awfuls. Επίσης είναι συγγραφέας των μυθιστορημάτων Armed to the Teeth With Lipstick (1998) & Nina (2006).είναι και γνωστός για τη δράση του με τις άλλες μπάντες που είχε δημιουργήσει (Kyuss & Queens of the Stone Age)! Το 1993 εντάχθηκε στο δυναμικό των Dwarves, πέρα από τα υπόλοιπα, όπως να τραγουδάει στη μπάντα του (Mondo Generator), να εκτελεί χρέη στιχουργού για πολλούς/ες καλλιτέχνες-μπάντες και να απαριθμεί διάφορες συμμετοχές με Turbonegro, Slash, Vista Chino και η πιο πρόσφατη να είναι αύτη στους Ρώσσους ''Svetlanas''.Τη μπάντα συμπληρώνουν(Κιθάρα)(Τύμπανα)Θα μπορούσαν να γραφτούν άλλες 30 σελίδες τουλάχιστον για αυτή τη μπάντα και το σόου που δίνουν, όμως δεν θα έχει καμία σημασία αφού αυτή η συναυλία τους θα γράψει από μόνη της ιστορία στην ελληνική underground σκηνή.Μην σας φανεί περίεργο αν σε κάποια φάση ο τραγουδιστής κάνει stage diving…, φαίνεται να του αρέσει αρκετά και το An Club ενδείκνυται για αυτό.Τη σκηνή θα μοιραστούν οι:Γερμανοί(est.1997), μια τρομερή rock 'n' roll τετραμελής μπάντα. Τα τελευταία 22 χρόνια έχουν εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη και έχουν πραγματοποιήσει περιοδεία στην Κίνα με 17 live σε 3 εβδομάδες. Όποιος δηλώνει φαν των Hellacopters, Motorhead, AC/DC, MC5, Kiss, Thin Lizzy σίγουρα θα απολαύσει τους Lucky Punch καθώς είναι κάποιες από τις επιρροές τους.Oιοι οποίοι δεν άργησαν να επιστρέψουν στον τόπο του εγκλήματος, μετά το εκρηκτικό live τους με τους ''ZEKE'' όπου εκεί συμπλήρωσαν και τα 15 χρόνια ύπαρξης τους. Ξέρουν πολύ καλά πως να ξεσηκώσουν το κοινό τους που τους ακολουθεί πιστά. Speed punk 'n' roll και τα μυαλά στα κάγκελα… !Τη συναυλία θα ανοίξουν οι πρωτοεμφανιζόμενοι και πολλά υποσχόμενοι. Με μπροστάρη τον Liam ( Close Combat / Beggar Belief) άλλα και τον Άρη στη κιθάρα (Ομίχλη, The Vagabonds 77, Μόλυσμα) και τον Barrion στα ντράμς (The Titz).Ετοιμαστείτε για μια ακόμη Punk ‘n’ Loud βραδιά που θα μείνει στην ιστορία!Κατακλεισμός από Punk Rock, Hardcore Punk, R'n'R, Speed'n'Roll & Street Punk Oi για όλα τα (underground) γούστα και μόνο!!ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : punkandloud@gmail.com & Punk 'n' Loudevent: https://www.facebook.com/events/650570022059203 bands : http://www.thedwarves.com