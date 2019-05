HAMMERFALL: Νέο άλμπουμ τον Αύγουστο. Ακούστε το "(We Make) Sweden Rock"

"Dominion" tracklist:

"Never Forgive, Never Forget"

"Dominion"

"Testify"

"One Against The World"

"(We Make) Sweden Rock"

"Second To One"

"Scars Of A Generation"

"Dead By Dawn"

"Battleworn"

"Bloodline"

"Chain Of Command"

"And Yet I Smile









Οιανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο. Απο την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά των Σουηδών μπορείτε παρακάτω να ακούσετε το singleΤοαναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστις. Το εξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε απο τον φημισμένο εικαστικό καλλιτέχνη