Heavy Sea Festival Vol.1: Σάββατο 15 Ιουνίου @ BUMS

1) SILENT GRIEF

2) SECRET CODE

3) WARSHIP









Σας προσκαλούμε στο πρώτοπου θα πραγματοποιηθεί τοστο ιστορικόκαι.θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μπάντες της εγχώριας rock/metal σκηνής.Ξεκινάμε λοιπόν με τρεις από αυτές:fb event: www.facebook.com/events/1287561058065434 Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1993 υπό το όνομαδημιουργώντας thrash/death συνθέσεις με βασικές επιρροέςΤο 1995 οριστικοποιήθηκε η σύνθεση των μελών, η οποία διήρκεσε μέχρι και το 2013. Έκτοτε το συγκρότημα αποφάσισε την προσθήκη γυναικείων φωνητικών και την στροφή σε πιο μελωδικές thrash φόρμες.Η παρούσα σύνθεση που είναι πλέον σταθερή από το 2015, αποτελείται από τον Αλέξανδρο στην κιθάρα, ο οποίος είναι εκ των ιδρυτικών μελών, τον Γιάννη στο μπάσο/φωνητικά ο οποίος είναι μέλος από το 1995, τον Χρήστο στα τύμπανα και την υπέροχη Στέλλα στα φωνητικά που «απογειώνει» τις συνθέσεις.Είναι μια μπάντα που βρίσκεται αρκετά χρόνια στο προσκήνιο και με την προσθήκη του νέου τους τραγουδιστή έχουν ανεβάσει το επίπεδο. Κινούνται σε hard rok/heavy metal φόρμες και θα βρίσκονται και αυτοί μαζί μας στην σκηνή.Οιείναι μια κλασσική Heavy Metal μπάντα από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2003 και ιδρυτής είναι ο Καπετάν Φόρης.Η ιστορία τωνξεκινάει από το 1999. Τότε μια παρέα από γνήσιους μεταλλάδες αποφάσισε να πιάσει τα όργανα και να παίξει καθαρό Heavy Metal. Πολύ σύντομα η δημιουργία της πρώτης μπάντας ήταν γεγονός. Το όνομα αυτής Κόκκαλο. Κυκλοφόρησαν 2 album και παρόλο που έδωσαν μόνο 4 live όσοι παραβρέθηκαν σε αυτά δεν θα τα ξεχάσουν ποτέ.Μετά την διάλυση της μπάντας ο Καπετάν Φόρης προχώρησε στην δημιουργία των Warship. Το πρώτο demo ήταν ήδη έτοιμο το 2004 με τον τίτλο "Warship". Το δεύτερο demo εμφανίζεται στα τέλη του 2006 με τον τίτλο "Attack". Oι Warship εξαπολύουν το 2010 το πρώτο τους επίσημο album με τον τίτλο "The First Wave". Οι κριτικές που δέχονται είναι άριστες.Μετά από μερικούς μήνες προετοιμασίας το πρώτο live των Warship δίνεται στο Lazy Club στις 12/12/2011. Οι μηχανές του πολεμικού πλοίου έχουν πάρει μπροστά και τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει.Μετά την ολοκλήρωση των live και αφού κάλυψαν όλα σχεδόν τα Rock Clubs της Αθήνας στις 15 Φεβρουαρίου του 2016 η μπάντα κυκλοφόρησε το δεύτερο επίσημο album με τον τίτλο "The Second Wave". Αυτή την στιγμή ετοιμάζετε και το νέο album "The Third Wave".-----------------------------------------------------------Μερικά λόγια για το Heavy Sea Fest. Το συγκεκριμένο festival έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ελληνική σκηνή και να δώσει βήμα σε μπάντες οι οποίες παίζουν rock/metal music. Σας καλούμε λοιπόν όλους σε αυτήν την προσπάθεια καθώς οι μπάντες της χώρας μας δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα πλέον από τις μπάντες του εξωτερικού. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μπάντες οι οποίες είναι πραγματικά "διαμάντια" καθώς η επιλογή θα γίνεται μόνο με γνώμονα την μουσική. Just be there..