Inner Fear Project: Παρασκευή 24 Μαΐου Album Presentation @ Remedy Live Stage w/ Dreamonition, Tetractys και Όχεντρα:

INNER FEAR project : GENETIC DEATH EP Live Presentation Show

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE

Τηνη σκηνή τουκατακλύζεται από 4 μοναδικά στο είδος τους συγκροτήματα.Οιπου παρουσιάζουν ζωντανά το EP τουςκαι με εκλεκτούς καλεσμένους τους:Οιιδρύθηκαν στα τέλη του 1990 από τον Γιάννη Πολυχρονόπουλο και τον Δημήτρη Κανελλόπουλο. Από τότε έως και σήμερα έγιναν αρκετές ανακατατάξεις στησύνθεση της μπάντας,με την τελική σύνθεση να περιέχει τον κιθαρίστα Νίκο Κουτσορεβύθη, που θεωρείται πλέον ιδρυτικό μέλος, μια προσωρινή αλλαγή ονόματος σε “In WAR”, η κυκλοφορία ενός demo, η ηχογράφηση ενός ακυκλοφόρητου μέχρι σήμερα single και πολλές εμφανίσεις σε διάσημα φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους, με γνωστά ονόματα του χώρου του σκληρού ήχου.Οι “INNER FEAR project” κινούνται στον ευρύ χώρο του Thrash / Death metal, με ανοιχτό μυαλό σε επιρροές από κάθε είδος μουσικής.Η σύνθεση της μπάντας σήμερα είναι:Dimitris Kanellopoulos (Drums)John Polychronopoulos (Bass, Vocals)Nikos Koutsorevythis (Guitars, Programming)Alex Argyropoulos (Guitars)Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα 21 ετών, τα 3 ιδρυτικά μέλη επανεκκίνησαν τη μπάντα και αποφάσισαν την ηχογράφηση του πρώτου τους επίσημου EP, “Genetic Death”.Η επίσημη κυκλοφορία του “Genetic Death” έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 και η ζωντανή του παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 24 Μαΐου στο Remedy Live Stage.“…and then human said... you are God…”Οιείναι μια 5μελής heavy/speed μπάντα από την Αθήνα, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν το πρώτο full length album τους με τίτλο " Living in a microcosm". Η μοναδική φωνή της Ελευθερίας Παναγάκου πλαισιώνεται από τις καθηλωτικές μελωδίες των Βασίλη Καραβία και Δημήτρη Βαρβαρίγου στις κιθάρες και το rhythm section του Κώστα Σταματακόπουλου και Αλέξη Μπακογιάννη.Line upΕλευθερία Παναγάκου - Φωνητικά, πλήκτραΒασίλης Καραβίας - Κιθάρες, φωνητικάΔημήτρης Βαρβαρίγος - Κιθάρες, φωνητικάΚώστας Σταματακόπουλος – ΜπάσοΑλέξης Μπακογιάννης – Τύμπαναis a groove metal band from Athens, Greece. It began as an idea back in 2013, with the first gigs for the band starting around 2015, and on October 2016 they self-released their debut EP "Madman" consisting of 5 tracks, followed by the single "1312". Their music includes growling vocals, heavy riffing and groovy drumming, while the energy they project while playing live is something definitely worth seeing. Their sound's main influences are bands such as Lamb of God, Gojira, Pantera and Parkway Drive amongst others, while they always experiment and mix in their own signature style making heavy, groovy music.The band members areSotiris Alevizos – VocalsNikolas Panailidis – BassKimonas Alexis – GuitarKiriakos Andreou – GuitarAlex Pyknis - Drums.These days they are recording their first full-length album,Οιδημιουργήθηκαν το 2012 από τον Χρήστο (κιθάρα, φωνή) και τον Στάθη (κιθάρα, φωνή) μέσα από την ανάγκη τους να παντρέψουν το Thrash metal με τον ελληνικό στίχο. Η σύνθεση ολοκληρώθηκε από τον Ευγένιο (μπάσο) και τον Τάκη (τύμπανα). Τα πρώτα κομμάτια ηχογραφήθηκαν σχεδόν αμέσως και προωθήθηκαν από κάποιες ζωντανές εμφανίσεις.Μετά από μια περίοδο που ήταν ουσιαστικά ανενεργοί, ο Χρήστος και ο Στάθης, έχοντας μείνει πλέον μόνοι τους στην μπάντα, αποφασίζουν να ηχογραφήσουν το 1ο επίσημο EP, με τίτλο "Ιερά Νόσος" που κυκλοφόρησε μόνο ψηφιακά το 2015.Φτάνοντας στο 2018, η μπάντα ως τετράδα πια ηχογράφησε την 2η επίσημη δουλειά της με τίτλο "Πένθος" που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία εκτύπωσης σε μορφή CD. Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει 3 από τα κομμάτια του EP και οι κριτικές είναι ιδιαιτέρως απολαυστικές, ειδικά για το μουσικό ύφος της μπάντας, το οποίο μέχρι τώρα έλειπε κατά κάποιο τρόπο από την σκηνή.Η συνέχεια προβλέπεται συναρπαστική...Οι Όχεντρα του 2019 είναι:Χρήστος Τρίκος - κιθάρα/φωνήΣτάθης Νικητόπουλος – κιθάραΛευτέρης Ευμορφόπουλος – μπάσοΣτέλιος Πεπινίδης - τύμπανα