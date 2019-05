Local Heroes Civil War: Κυριακή 26 Μαΐου @ BUMS

Local Heroes Civil War

5 Εγχώριες μπάντες έρχονται αντιμέτωπες στο αγαπημένο υπόγειο της Κάνιγγος, Bums!!





Doors Open 20:00

Entrance: 6e

Spitback

Psycorepaths

Claim What Is Ours

Ars Goetia

Bellum Veritas

Οι Spitback δημιουργήθηκαν το 2003 με το όνομα Just Another Reason με πολλές επιρροές από την Nu metal - Hardcore σκηνή της Αμερικής ,έχοντας όμως και πολλά χαρακτηριστικά από όλο το φάσμα της Metal, κάνοντας τους μοναδικούς στο είδος τους!Με πολλές κυκλοφορίες σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή, με τελευταίο το single "Again" που κυκλοφόρησαν το 2018.Έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με κορυφαίες μπάντες του είδους όπως Pro Pain , Stampin Ground, Rotting Crist, κ.α.,δίνοντας πολλά live σε ευρύ κοινό με χαρακτηριστικά τους το δυνατό ήχο και το πολύ σκληρό παίξιμο!Το 2019 επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από χρόνια, με ανανεωμένο Line up και ετοιμάζοντας το νέο τους δίσκο!!Οι Psycorepaths σχηματίστηκαν το φθινόπωρο του 2004. Παίζοντας Extreme Hardcore, με βαριά down tempo και breakdowns ξεσπάσματα.Μπλέκοντας τον κοινωνικο-πολιτικό με τον προσωπικό στίχο και έχοντας κυκλοφορήσει μια πληθώρα demo και official releases ανά τα χρόνια.Όπως επίσης έχουν συμμετάσχει σε πάρα πολλές hardcore και metal συλλογές ανά την υφήλιο.Έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με πολλές μπάντες της hardcore και Metal σκηνής όπως: Soulfly, Strife , Kataklysm, Nasty, Vendetta (BG) κ.α.Παίζοντας από μικρά live stages μέχρι μεγάλα fests και έχοντας στήσει 3 πετυχημένα ως σήμερα tour.Λίγο πριν ετοιμαστούν να πακετάρουν για το πρώτο τους show στο Βερολίνο και καθώς βρίσκονται είδη στη διαδικασία γραψίματος νέου δίσκου,θα επιτεθούν στη σκηνή του Bums!Οι Claim What Is Ours ξεκίνησαν στην Αθήνα κάπου μέσα στο 2013, εκ τότε έχουν κυκλοφορήσει το EP με τίτλο, "Let Me Be Your Hope" (2015)και έχουν δώσει δυνατές εμφανίσεις, σε πολλά metal/metalcore shows αλλά και fests, ανάμεσα σε μερικά από τα δυνατότερα εγχώρια ονόματα του είδους.Αυτή τη περίοδο είναι σε διαδικασία σύνθεσης του νέου τους άλμπουμ, με ανανεωμένο ήχο, το οποίο αναμένεται πλήρως διαφορετικό από οτιδήποτε έχουμεακούσει έως τώρα.Ars Goetia παίζουν Blackened Death Metal και δημιουργήθηκαν προς τα τέλη του 2017 στην Αθήνα.Έχοντας δώσει πάρα πολλές εμφανίσεις σε local shows, όπως και fests σε διάφορα μέρη της χώρας και έχοντας κυκλοφορήσει το πρώτο τους singleμε τίτλο "Admirable Construction", ετοιμάζουν το επόμενο τους release που θα είναι και το debut E.P. τους.Οι Bellum Veritas έχοντας δημιουργηθεί το 2015 στην Αθήνα, παίζουν Hardcore Punk και κυκλοφόρησαν πρόσφατα τον πρώτο δίσκο τουςμε τίτλο "Till Death Knocking On My Door". Συναντώντας έντονα το προσωπικό και κοινωνικό στίχο μέσα στα κομμάτια τους.Χωρίς κολλήματα, παίζοντας από αυτο-οργανωμένους χώρους μέχρι clubs, κρατώντας το πνεύμα του D.I.Y. ζωντανό.