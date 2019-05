NEWMAN: Σάββατο 1 Φεβρουαρίου @ Black Box Methodia

H Black Box & η C.S. Management & Promotions παρουσιάζουν:

Newman Live At Athens,

Black Box





Newman

Date: Saturday 1 February 2020

Venue: Black Box Methodia (Agiou Orous 15, Athina)

Doors Open: 20.00

Tickets: 15€ προπώληση / 18€ Ταμείο





Τρία χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση για την προώθηση του δίσκου τους "Sirens" οι Newman, επιστρέφουν στην Αθήνα για τρίτη φορά!





Ο Steve Newman είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς singer/songwriters τριγύρω. Έχοντας κυκλοφορήσει το 12ο studio album του που ακούει στο όνομα "yet untitled", έχοντας μια καριέρα περίπου 20 ετών, και έχοντας δουλέψει με συγκροτήματα όπως οι Tom Galley's Phenomena, Overland, AOR και FrozenRain, έρχεται για τρίτη φορά στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Black Box το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2020 για να μας παρουσιάσει την τελευταία του δισκογραφική δουλειά καθώς και τραγούδια επιτυχίες από όλη τη δισκογραφική του καριέρα όπως If Its Love , One Step Closer, Every moment, Watching You κ.ά.













Η προπώληση ξεκινάει σύντομα...