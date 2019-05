ONE STEP FROM THE EDGE: Ακούστε το νέο κομμάτι "Behind the Walls"

Οι One Step From The Edge έδωσαν στη δημοσιότητα το δεύτερο κομμάτι απο την επερχόμενη, άτιτλη μέχρι στιγμής, νέα τους δισκογραφικής δουλειάς. Ο λόγος για το "Behind the Walls" το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.