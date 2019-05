RHAPSODY OF FIRE και IMPERIA τον Ιούνιο μαζί με τους MANOWAR

Το Release Athens Festival ανακοίνωσε τουςκαι τουςως support των Manowar για τη συναυλία τηςστην Πλατεία Νερού.Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:Το Release Athens παρουσιάζει τους βασιλιάδες του metal,, ζωντανά στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επικής, την, στηνSpecial guests στη μεγαλύτερη metal βραδιά του 2019, θα είναι οι, οι Ιταλοί πρωτοπόροι του symphonic power metal.Με βάση τους την Τεργέστη της Ιταλίας, θα φέρουν πάθος, ταχύτητα και τεχνική αρτιότητα σε μια μοναδική βραδιά! Με αριστουργήματα όπως τα "Legendary Tales", "Symphony Of Enchanted Lands" και "Dawn Of Victory", οι Rhapsody Of Fire επιστρέφουν στη δύναμη αυτών των μυθικών δίσκων με τον φετινό τους "The Eighth Mountain" να έχει ήδη ενθουσιάσει οπαδούς και κριτικούς, ορίζοντας μιας νέα εποχή, με τον μόνιμο συνθέτη και ιδρυτή τους, Alex Staropoli, σε πρωταγωνιστικό ρόλο.Η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 45 ευρώ, μέχρι και την Παρασκευή 31/5. Από 1/6, θα ισχύει η τελική τιμή των 48 ευρώ. Επίσης, διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός VIP εισιτηρίων προς 150 ευρώ.:Oιθα είναι το opening act της μεγαλύτερης metal βραδιάς του 2019!Η μπάντα του ατμοσφαιρικού metal έχει την ιδιαιτερότητα να αποτελείται από μέλη προερχόμενα από τέσσερις διαφορετικές χώρες: Νορβηγία, Φινλανδία, Γερμανία και Βέλγιο.Ο ήχος τους, άλλοτε σκληρός άλλοτε ορχηστρικός αλλά πάντα γεμάτος ενέργεια και στοιχεία αγνού metal, χαρακτηρίζεται από τη φωνή της Νορβηγίδας Helena Iren Michaelsen, πρώτης τραγουδίστριας των Sahara Dust - που πλέον είναι γνωστοί σε όλους μας ως Epica.Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 6 studio albums και μία συλλογή. Από το ντεμπούτο τους, "The Ancient Dance of Qetesh" (2004), μέχρι το φετινό, "Flames of Eternity", παραμένουν μία μπάντα που προσπαθεί να εδραιωθεί στο ευρωπαϊκό metal στερέωμα, με βασικά όπλα την ευελιξία και την άρτια τεχνική τους.Διάθεση:Online / viva.gr Tηλεφωνικά στο 11876Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload Stores, Seven Spots, Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης – Evripidis Bookstores, στον πολυχώρο Yoleni’s Hellas (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ.Υπενθυμίζουμε πως κατά την είσοδό σας στο φεστιβάλ θα σας δοθεί δωρεάν έγχρωμο αναμνηστικό hard copy εισιτήριο!