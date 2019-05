Οι Sabaton παρουσίασαν το video του single "Fields of Verdun" απο το επερχόμενο άλμπουμ τους "The Great War" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Ιουλίου μέσω της Nuclear Blast.









"The Great War" tracklist:

"The Future Of Warfare"

"Seven Pillars Of Wisdom"

"82nd All The Way"

"The Attack Of The Dead Men"

"Devil Dogs"

"The Red Baron"

"Great War"

"A Ghost In The Trenches"

"Fields Of Verdun"

"The End Of The War To End All Wars"

"In Flanders Fields"