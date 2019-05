Οι Savage Messiah έδωσαν στη δημοσιότητα το video του "The Bitter Truth" απο την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο "Demons" που κυκλοφορεί απο σήμερα, 17 Μαΐου.





"Demons" tracklist:

"Virtue Signal"

"What Dreams May Come"

"Heretic In The Modern World"

"Parachute"

"Under No Illusion"

"Down And Out"

"The Lights Are Going Out"

"The Bitter Truth"

"Until The Shadows Fall"

"Rise Then Fall"

"Steal The Faith in Me"