SILVER R.I.S.C.: Σάββατο 25 Μαΐου @ The Crow Live Stage w/ Side Effects

Οι SILVER R.I.S.C., ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα των 90's, επιστρέφει μετά από 25 χρόνια και ανεβαίνει στη σκηνή για ένα μοναδικό live, το Σάββατο 23 Μαρτίου στο CROW Club (Σινώπης 27, Αθήνα). Έναρξη 21:00. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00. Είσοδος 10€. Εισιτήριο στο ταμείο.

Δελτίο Τύπου

SILVER R.I.S.C.
Live at the CROW
"Once a Band, Always a BAND"

opening act: Side Effects

Οι SILVER R.I.S.C. δημιουργήθηκαν το 1989 από τους νεαρούς τότε κιθαρίστες Δημήτρη Γασπαράτο και Σπύρο Φουσέκη. Αρχικά τους πλαισίωσαν οι Αντώνης Βενιέρης στα ντραμς, Πάνος Γασπαράτος στο μπάσο και Φοίβος Ντόκος στα φωνητικά. Ανήκαν μαζί με άλλα κορυφαία συγκροτήματα εκείνης της περιόδου, όπως οι Divorce, οι Speedfire, οι Velvet Gang, οι Acid Death, οι Piranha και πολλοί άλλοι, στην ανεξάρτητη Ελληνική δισκογραφική εταιρεία ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Records, όπου ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν σε βινύλιο το 1993 το πρώτο album τους με τίτλο «Anything she does» σε παραγωγή δική τους και του George Osmak. Ένα album που θεωρείται συλλεκτικό, και περιελάμβανε 10 τραγούδια γεμάτα δύναμη, μελωδία και ένταση. Ο ήχος τους εμπνευσμένος από συγκροτήματα όπως οι Whitesnake, οι Van Halen, o Rory Gallagher, οι Mr.Big, οι Bon Jovi, αλλά και ο Keziah Jones, o Eric Clapton κ.α.

Λίγο αργότερα το, μπάσο ανέλαβε ο βιρτουόζος Δημήτρης Μαρκόπουλος και τα φωνητικά ο κιθαρίστας Δημήτρης Γασπαράτος. Με αυτό το νέο εντυπωσιακό line-up, oι SILVER R.I.S.C. κατάφεραν να κάνουν ακόμα περισσότερο αισθητή την παρουσία τους στο ελληνικό κοινό της δεκαετίας του '90 μέσα από πολλές συναυλίες, παρουσιάσεις και συνεντεύξεις στα media. Πολλά ελληνικά και ξένα μουσικά περιοδικά (Metal Hammer, Rock Power, Ποπ και Ροκ κ.α), καθώς και ραδιοφωνικοί σταθμοί έστρεψαν την προσοχή τους στο νεανικό εκείνο group. Τόσο στο studio, όσο και στα live ο ήχος της μπάντας εντυπωσίασε πολλούς fans. Η δυναμική τους και η ενέργεια τους πάνω στη σκηνή σε συνδυασμό με την εκτελεστική τους δεξιοτεχνία και τις ευρηματικές συνθέσεις τους, τους καθιέρωσαν σαν ένα από τα καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα. Εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα και καλύτερα Clubs και Festivals εντός και εκτός Αθήνας (ΡΟΔΟΝ, ΑΓΚΑΘΙ, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αν Club, Renegate κ.α)

Σχεδόν ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του «Anything she does», οι SILVER R.I.S.C. μπήκαν ξανά στο studio για τη νέα τους δισκογραφική δουλειά. Οι ηχογραφήσεις και οι πρώτες μίξεις υπόσχονταν μια δεύτερη επιτυχία, ενώ οι συναυλίες και η δημόσια προβολή τους συνέχιζαν να έχουν ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση.

Όμως οι SILVER R.I.S.C. σταμάτησαν απροσδόκητα να παίζουν τον Σεπτέμβριο του 1994. Το δεύτερο album δεν ολοκληρώθηκε και δεν κυκλοφόρησε (...ακόμα).

Μια μπάντα επηρεασμένη από τον ήχο του Hard Rock, των Blues και του Funk, προσέφερε για 5 χρόνια στο ακροατήριό της κλασικές ροκ εμπειρίες.

Το 2003 η ελληνική δισκογραφική εταιρεία UNISOUND τους ζήτησε και πήρε την άδεια να κυκλοφορήσει το «Anything she does» σε μορφή CD και το διένειμε παγκόσμια.

Στην πραγματικότητα βέβαια οι SILVER R.I.S.C δεν διέλυσαν ποτέ.

Οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στα μέλη της μπάντας, ήταν πολύ ισχυρές. Και αυτό, ανεξάρτητα από την πλούσια προσωπική καλλιτεχνική δράση του καθένα τους, φάνηκε μέσα από τις μεταξύ τους μουσικές συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια: το power-trio Rainmaker (Μαρκοπουλος, Γασπαράτος, Βενιέρης) και το album «Nothing is Changing», οι Spyros Fousekis & the Dirty Hands του Φουσέκη, όπου στο ντεμπούτο album τους, όλες τις ακουστικές κιθάρες παίζει ο Γασπαράτος, οι Dimitris Gasparatos & the Double Vision με τους Γασπαράτο και Μαρκόπουλο και φυσικά οι Danger Angel μια μπάντα με διεθνή καριέρα όπου συνυπήρξαν τα πρώτα χρόνια οι Φουσέκης και Βενιέρης.

Στη μεγάλη επανεμφάνισή τους στο CROW Club, θα παίξουν τραγούδια τους τόσο από τη δισκογραφική τους δουλειά όσο και πολλά ακυκλοφόρητα.

● Δημήτρης Γασπαράτος - κιθάρα, φωνητικά
● Σπύρος Φουσέκης - κιθάρα
● Δημήτρης Μαρκόπουλος - μπάσο
● Αντώνης Βενιέρης - ντραμς

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Side Effects (https://www.facebook.com/SideEffectsGreece/), μια μπάντα που ιδρύθηκε το 2017 στην Αθήνα. Το μουσικό τους στυλ είναι επηρεασμένο από group όπως οι Alter Bridge, Shinedown, Avenged Sevenfold και άλλα συγκροτήματα του χώρου.

Έχουν κυκλοφορήσει ένα lyric video για το τραγούδι τους "Into the Sea".
Αναμένεται το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "Expedition".

οι Side Effects είναι οι:
● Τάσος Λάζαρης - Φωνή
● Κώστας Γραμμένος - Κιθάρα
● Ανδρέας Ζωγραφίδης - Κιθάρα
● Γιώργος Νυδριώτης - Μπάσο
● Χρήστος Μπουβής - Τυμπανα