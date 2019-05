Social Scream, War Within, Perseptik: Σάββατο 25 Μαΐου @ BUMS

Τοτο stage του BUMS υποδέχεται τουςκαισε ένα εκρηκτικό live event που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς φίλους του σκληρού ήχου !!Οιείναι ένα Heavy Metal σχήμα απο την Σπάρτη που δραστηριοποιείται στην μουσική σκηνή απο το 2008. Η μπάντα στα πρώτα της βήματα λειτουργούσε ως cover band δίνοντας αρκετά live εντός και εκτός Σπάρτης. Η ανάγκη όμως για δημιουργία προσωπικού υλικού και το όραμα του κιθαρίστα/τραγουδιστή/συνθέτη Βλάση Διαμαντάκου κίνησε τις διαδικασίες για την υλοποίηση και κυκλοφορία του ντεμπούτου δίσκου των Social Scream με τίτλο ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του 2014. Η κυκλοφορία του ''Epiclesis'' συνοδεύτηκε απο ένα release party και δύο headline εμφανίσεις σε Αθήνα και Σπάρτη. To συγκρότημα συνέχισε να δουλεύει επάνω σε νέο υλικό και σε συνεργασία με την New Dream Records επανακυκλοφόρησε το ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του 2016 και εν συνεχεία κυκλοφόρησε τον 2ο δίσκο του με τίτλο ''Initiation to the Myths'' τον Ιούνιο του 2018. Σήμερα το συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης του νέου του δίσκου και απόδοσης ζωντανών εμφανίσεων.Οι Social Scream αποτελούνται απο τους:Βλάσης Διαμαντάκος – Φωνή/ΚιθάραΓιάννης Λυμπεράκος- ΚιθάραΑλέξανδρος Οικονόμου-ΜπάσοΔημήτρης Κιούσης-ΤύμπαναΟιείναι ένα Heavy Metal σχήμα απο την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2017 απο τους Fanis Goulis (guitars) και Miltos Del (Bass). Στο stage τους Bums θα παρουσιάσουν κομμάτια απο το επερχόμενο δισκογραφικό τους ντεμπούτο αλλά και κλασικές επιλογές μέσα απο την metal σκηνή.Οι War Within αποτελούνται απο τους:Alex Dacοglou: VocalsTed Lattas: DrumsFanis Goulis: GuitarsMiltos Deligiannis: BassAngelos Vs: GuitarsΟιείναι ένα νέο συγκρότημα από την Αθήνα που επιχειρεί να συγκεράσει τις dark-wave/post-punk και gothic/doom metal επιρροές του, διατηρώντας, την ίδια στιγμή, την αυθεντικότητα και επιθετικότητα του ήχου του. Δημιουργήθηκαν το 2012, με τα τότε μέλη να ψάχνουν το μουσικό προσανατολισμό της μπάντας, παίζοντας διασκευές από διαφορετικά ιδιώματα του σκληρού ήχου - από Smashing Pumpkins και Faith No More μέχρι Slayer και Sepultura - ενώ παράλληλα αρχίσανε να προβάρουν και τα πρώτα δικά τους τραγούδια και κάνανε τις πρώτες συναυλίες. Μετέπειτα περάσανε στην επόμενη φάση, της σύνθεσης και ενορχήστρωσης κομματιών, με απώτερο σκοπό την κυκλοφορία του πρώτου τους δισκογραφικού εγχειρήματος. Τον Απρίλιο του 2018, κυκλοφορούν το πρώτο τους album με τίτλο "ZERO" και κάνουν μια σειρά συναυλιών για να το παρουσιάσουν στο κοινό. Κάποιες διασκευές έκπληξη πάντα περιλαμβάνονται το σετ τουςΟι Perseptik αποτελούνται απο τους:Kostas Crom (Vocals, Rhythm Guitar),Themis Tsianos (Bass),Ilias Nikolaidis (Drums),Panagiotis Zacharatos (Lead Guitars)- Ακαδημίας 98-100, ΑθήναΕίσοδος(+Beer) ,Ώρα Έναρξης: 20:30fb event: https://www.facebook.com/events/325472184809889