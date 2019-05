SUICIDAL ANGELS: Όλες οι λεπτομέρειες του επερχόμενου άλμπουμ

"Years of Aggression" tracklist:

1. Endless War

2. Born of Hate

3. Years of Aggression

4. Bloody Ground

5. D.I.V.A

6. From all the One

7. Order of Death

8. Τhe Roof of Rats

9 .The Sacred Dance with Chaos

Οιέδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες της επερχόμενης έβδομης δισκογραφικής τους δουλειάς. Το νέο άλμπουμ των Αθηναίων thrashers τιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τιςΟι ηχογραφήσεις των ντραμς έγιναν την περίοδο Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2018 σταστη Γερμανία, ενώ υπόλοιπες ηχογραφήσεις (φωνητικά, κιθάρες, μπάσο) έλαβαν χώρα στην Ελλάδα σταΗ μίξη έγινε απο τονσταστο Örebro της Σουηδίας με τοννα αναλαμβάνει το mastering.